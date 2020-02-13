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Что произошло за день: четверг, 13 февраля

Что предлагается поменять в Конституции и почему белорусы решили сменить герб

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин обсудил с рабочей группой поправки к Конституции. Он предложил организовать голосование по ним в будний день, но объявить его выходным. Президент поддержал предложение внести в Конституцию поправку об обязательной индексации зарплат, закрепить в ней запрет на отчуждение территорий РФ и оценил идею упоминания тезиса о победе СССР в Великой Отечественной войне. Также Путин объяснил, почему не хочет закреплять в Конституции статус ядерной державы, и пообещал не заменять понятия матери и отца на родитель №1 и №2, а также напомнил, что никакой спешки в принятии документа нет.

- Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ локализовать базы данных россиян в РФ. Обе компании должны заплатить по 4 млн рублей. Роскомнадзор напоминает, что штраф не отменяет требований локализации.

- Анатолий Артамонов ушел с поста губернатора Калужской области по собственному желанию. Врио главы региона указом президента РФ назначен глава администрации города Обнинска Владислав Шапша.

- Нидерланды отказались передать в Москву уголовное производство по делу MH17. Там заявили, что соответствующее обращение было отправлено в октябре 2019 года. Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.

- Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища. Айсултан Назарбаев написал в фейсбуке, что обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана". В Великобритании он получил условный срок, после того как укусил полицейского, находясь под воздействием наркотиков. В Казахстане сочли слова молодого человека следствием влияния людей, воспользовавшихся его состоянием.

- На МЦД по просьбе пассажиров переименуют 14 станций. В списке, в частности, платформы "Ленинградская", "47 км" и "Нижние Котлы".

- На российском рынке пива сменился лидер: AB InBev Efes отодвинула на второе место "Балтику". Тем временем на рынке крепкого алкоголя снизились продажи водки на фоне роста джина и виски.

- Белоруссия изменит герб на более позитивный и менее воинственный. У Минюста страны возникли претензии к звезде с четкими гранями, которая "больше применяется в милитаризированной символике", а также к параллелям и меридианам на изображении земного шара, которые создают впечатление "клетки".

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