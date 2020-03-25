Что произошло за день: среда, 25 марта

Обращение Путина, резкий рост числа заболевших COVID-19 в РФ и уход из жизни актрисы Инны Макаровой

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент Владимир Путин обратился к народу в связи с пандемией COVID-19 и озвучил принимаемые властями меры. Чтобы остановить распространение вируса в РФ, следующую неделю сделают нерабочей для всех кроме сотрудников непрерывно действующих организаций. Проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей обложат налогом в 13%, ставка налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов за рубеж, вырастет до 15%. Семьи с правом на маткапитал будут в ближайшие три месяца получать дополнительно по 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Ставку страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизят до 15%. Наконец, голосование по поправкам в Конституцию будет отложено.

- Число подтвержденных случаев коронавируса в РФ выросло сразу на 163 и достигло 658. Больше всего новых случаев - 120 - в Москве. Между тем в столице умерли два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. На фоне роста числа заболевших москвичам старше 65 лет временно отменили бесплатный проезд в общественном транспорте, стоматологам разрешили оказывать только срочную помощь при острой боли, а "Мои документы" перевели на работу по предварительной записи. Сергей Собянин сказал, что этих мер мало, и заявил о необходимости закрытия всех ресторанов и кафе, крупных ТЦ, магазинов, которые не продают товары первой необходимости. В связи с этим уже обеспокоились зоомагазины, которые просят оставить владельцам домашних животных возможность купить корма.

- На Украине ввели режим ЧС по всей стране. Он будет действовать до 24 апреля текущего года.

- КХЛ объявила о досрочном завершении сезона. Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров КХЛ.

- Умерла народная артистка СССР Инна Макарова. Актрисе, известной по фильмам "Женитьба Бальзаминова", "Девчата" и "Молодая гвардия", было 93 года.

- Принц Чарльз заразился COVID-19. Заболевание у 71-летнего наследника короны протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо и последние несколько дней работает из дома.