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Что произошло за день: среда, 29 апреля

Предупреждение Роспотребнадзора шашлычникам, отказ Таджикистана от русских окончаний в фамилиях и запрет в служении протодиакона Кураева

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число случаев коронавируса в России достигло почти 100 тысяч. За последние сутки COVID-19 нашли еще у 5 841 человека. Число погибших выросло до 972, за сутки в стране впервые умерло более 100 человек. Больше всего новых заболевших в Москве - 2220, однако для столицы это самый низкий показатель за последние шесть дней. В Московской области 686 новых заразившихся, и губернатор региона объявил о выходе Подмосковья на плато по заболеваемости. На фоне этих сообщений эпидемиологи приступили к проработке плана выхода страны из режима самоизоляции.

- Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники. В службе напомнили, что в предстоящие дни важно избежать скачка в заболеваемости коронавирусом. В Москве, чтобы не допустить массового выхода людей на улицу, продлили пропускной режим до 11 мая. Действие рабочих пропусков жители столицы должны успеть продлить до 4 мая.

- Власти Таджикистана запретили гражданам использовать в фамилиях русские окончания. Раньше это не было обязательным, теперь же окончания -ов, -ев, -ова, -ева и т.п. смогут себе позволить только национальные меньшинства страны.

- Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева. В РПЦ объяснили, что решение принято после того, как Кураев оскорбил память настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. Сам протодиакон заявил, что самым печальным событием среды станет не это решение патриарха, а смерть духовника московских священников протоиерея Георгия Бреева.

- Районные власти отвергли версию о поджоге леса в Иркутской области чиновниками. В аппарате Усть-Кутского района заявляют, что сотрудники администрации исследовали термоточки в тайге. Чиновников накануне задержали местные жители, в лодке сотрудников администрации нашли канистры с бензином и квадрокоптер.

- Елена Мизулина сообщила о своем запросе в Генпрокуратуру по поводу слухов о ее гражданстве. Сенатор заявила, что считает смешными предположения о наличии у нее вида на жительство в Бельгии, учитывая, что она включена в различные санкционные списки за границей.

- В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond. Эти сорта чая будут выпускаться в РФ только в пакетиках. Владеющий брендами концерн Unilever фиксирует значительное падение категории листового чая на рынке.

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