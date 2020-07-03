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Что произошло за день: пятница, 3 июля

Дата вступления поправок к Конституции в силу, задержание замглавы Минобрнауки и лишение схиигумена Сергия сана

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Поправки к Конституции РФ вступят в силу 4 июля. Указ об их публикации Владимир Путин подписал в пятницу. Он также анонсировал качественное изменение законодательства после принятия поправок. Депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что придется внести изменения в сотню конституционных и федеральных законов.

- В России зарегистрированы еще 6 718 случаев COVID-19. На Москву пришлись 659 случаев, и за неделю суточный прирост уменьшился почти на 20% меньше. Глава Минздрава РФ в интервью "Интерфаксу" заявил, что Россия вряд ли сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии раньше февраля.

- Путин пообещал, что в РФ не будет дискриминации по сексуальной ориентации. В ответ на жалобу представителя Союза женщин России Екатерины Лаховой, которая заподозрила ЛГБТ-пропаганду в рекламе мороженого "Радуга", Путин предложил наладить общественный контроль. Говоря о радужном флаге, который вывесило посольство США в Москве, президент заявил, что дипломаты "кое-что показали по поводу того, кто там работает".

- Задержаны замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич и начальник управления Россотрудничества Михаил Попов. По данным источника, их подозревают в хищении 40 млн рублей, выделенных по госконтракту в 2016 году. В МВД задержание подтвердили, но имен фигурантов дела не назвали. в Минобрнауки сообщили о следственных действиях с Лукашевич.

- Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером Жана Кастекса – высокопоставленного французского чиновника, на которого была возложена координация вывода страны из режима изоляции на фоне COVID-19.

- Суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия. Священнослужителя, отрицающего существование коронавируса, признали виновным в нарушении монашеских обетов. Он отказался покинуть Среднеуральский монастырь.

- Отменен оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насилии над полуторагодовалой дочерью. Верховный суд Татарстана отправил дело против Сергея Кукушкина на новое рассмотрение. Ранее Бугульминский районный суд не нашел доказательств умысла мужчины.

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