Что произошло за день: пятница, 10 июля

Коробки денег Фургала, превращение Святой Софии в мечеть и возобновление международных рейсов в РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Губернатор Сергей Фургал арестован. По решению суда он останется под стражей до 9 сентября. Как сообщает источник, Фургалу могут вменить новые обвинения, в частности, в сфере экономической преступности. В свою очередь адвокат Игорь Трунов просит завести на хабаровского губернатора уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми". Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявляет, что от его однопартийца Фургала требовали "возить в Москву коробки с деньгами". В Кремле просят предоставить доказательства этих слов. Между тем в регионе арестованы двое депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР, их подозревают в мошенничестве.

- Госсовет Турции вернул статус мечети собору Святой Софии в Стамбуле. Реджеп Тайип Эрдоган в тот же день подписал соответствующий указ. В РПЦ назвали происходящее ударом по православию.

- Сергей Собянин исключил вторую волну COVID-19 в Москве в ближайшее время. По словам мэра, у горожан выработался коллективный иммунитет. В мэрии сообщают, что иммунитет к коронавирусной инфекции есть у почти 22% москвичей. Суточный прирост заболевших в столице составил 637, в РФ в целом - 6 635 новых случаев.

- Росавиация начала переговоры с зарубежными странами о возобновлении полетов. Частичного возобновления можно ждать с 15 июля. Татьяна Голикова назвала критерии, после выполнения которых это возможно: показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения, среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней, показатель распространения инфекции. Для въезда в РФ иностранцы должны будут предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19 или справку о том, что переболели коронавирусной инфекцией.

- Организаторы "Бессмертного полка" задумались о переносе шествия на осень. Пока мероприятие планируется на 26 июля, но организаторы хотят провести его в более комфортных погодных условиях, чтобы людям не пришлось долго находиться на жаре.

- В отношении адвокатов по делу Ефремова завели дисциплинарные дела за нарушение этики. В Федеральной палате адвокатов заявляют, что Эльман Пашаев и Александр Добровинский разглашают сведения адвокатской тайны и используют причастность к делу о ДТП для самопиара.