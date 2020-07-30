Что произошло за день: четверг, 30 июля

Обвинения задержанным в Белоруссии россиянам, американский марсоход и расчлененный рэпер

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков. Белорусские власти связали приезд бойцов ЧВК с уголовными делами в отношении местных оппозиционера Статкевича и блогера Тихановского. Посол РФ в Минске заявил, что задержанные могут являться сотрудниками ЧОП, которые должны были обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры за рубежом, причем не в Белоруссии. По его словам, они должны были вылететь в Стамбул. Президент РФ своему белорусскому коллеге по поводу задержания звонить не планирует.

- Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижаться не будет. По словам столичного мэра, прирост заболеваемости достиг минимального уровня. Свой прогноз он объяснил тем, что в городе "передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов". За сутки в Москве выявлено 678 новых заболевших коронавирусом, в стране - 5 509 новых случаев. Между тем Роспотребнадзор сообщил, что большая часть коронавирусных частиц в воде комнатной температуры уничтожается в течение 24 часов.

- Трамп поднял вопрос переноса президентских выборов в США. Американский президент считает, что при общем голосовании по почте, к которому могут прибегнуть из-за пандемии, велик риск фальсификаций. Однако американские СМИ пишут, что сам Трамп принять решение о переносе не может.

- Михаилу Ефремову продлен домашний арест до 22 января. 5 августа суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела. Адвокат потерпевшей стороны считает, что приговор актеру могут вынести уже в августе.

- Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских. В 2019 году Тревор Рид шумно выяснял отношения с женщинами на улице, а затем оказал сопротивление прибывшим полицейским. В суде он заявил, что вину не признает и ничего не помнит, поскольку был пьян.

- США запустили к Марсу самый большой в мире марсоход. Perseverance - это уже пятый американский аппарат, который отправляют для изучения Марса. Его вес достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра.

- Части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге. Жена украинского исполнителя, настоящее имя которого Александр Юшко, заявляет, что он скончался от передозировки наркотиков, а она хотела спрятать тело. Возбуждено уголовное дело об убийстве.