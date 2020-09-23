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Что произошло за день: среда, 23 сентября

Тайная инаугурация Лукашенко, побег заключенных в Дагестане и выписка Навального

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Заранее о церемонии инаугурации не сообщалось, на нее были приглашены несколько сотен человек. Лукашенко в своей речи заявил, что "цветная революция" в Белоруссии не состоялась, а сам он не может бросить страну. Российские политологи пришли к выводу, что "тихая" инаугурация означает фактическое признание им высокого уровня рисков протестной активности. Многие зарубежные страны подчеркивают, что не признают Лукашенко президентом. Экс-кандидат Светлана Тихановская заявила, что это она является избранным лидером. Вечером на улицы Минска начали выходить недовольные инаугурацией Лукашенко, милиция разгоняет людей водометами, есть пострадавшие.

- Шестеро осужденных сбежали из колонии в Дагестане. Убежать преступникам, двое из которых осуждены за убийство, удалось с помощью подкопа. Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии. Неподалеку от места побега нашли тайник с оружием.

- В России за сутки выявлен 6 431 заболевший коронавирусом. В Москве суточный прирост составил 970. Как сообщил Владимир Путин, вторая по счету российская вакцина от коронавируса получит регистрацию в ближайшее время.

- Навального выписали из стационара. Врачи полагают, что он может полностью восстановиться.

- В Кремле не поверили, что Париж "слил" газете разговор о Навальном. Дмитрий Песков заявил, что газета Le Monde была не точна в передаче формулировок недавнего разговора Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

- Болгария вышлет двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов. Прокуратура страны полагает, что россияне собирали данные о планах модернизации болгарской армии и технической поддержке военной техники. Российское посольство оставило за собой право на зеркальный ответ.

- Суд арестовал всех руководителей красноярской "Общины Виссариона", в том числе лидера организации Сергея Торопа. По словам источника, у двоих послушников во время пребывания в общине развились психические расстройства. Кроме того, выяснилось, что адепты "Церкви последнего завета" платили Виссариону десятину.

- Российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом в водах Дании. По данным Балтфлота, малый противолодочный корабль "Казанец" получил пробоину, он своим ходом возвращается в Балтийск. Грузовое судно Ice Rose, также получившее пробоину, задержано властями Дании. Инцидент произошел в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

- Олег Тиньков подчеркнул, что еще не продал "Яндексу" банк. По его словам, сделка "обсуждается". Если покупка состоится, бренд "Тинькофф" сохранится. Сделка по покупке "Яндексом" TCS Group потребует одобрения ФАС.

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