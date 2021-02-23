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Что произошло за день: вторник, 23 февраля

ЧП на газопроводе в Оренбуржье и задержания в Тбилиси

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Оренбургской области. В результате ЧП никто не пострадал. Губернатор региона сообщил, что были повреждены два магистральных газопровода. Из-за аварии приостановлена поставка газа в Казахстан. Утечка газа ликвидирована, горение на поврежденном газопроводе прекратилось. Режим ЧС ввели в одном районе Оренбуржья.

- Суточный COVID-прирост в РФ опустился к цифрам начала октября 2020 года. В стране 11 823 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1198 эпизодов выявили в Москве. Показатели вторника в столице стали минимальными с 25 сентября.

- Лидер оппозиционной партии задержан в столице Грузии полицейским спецназом. Никанора Мелию вывели из собственного офиса в Тбилиси. При задержании силовикам пришлось применить спецсредства. Перед офисом партии задержаны 20 человек, полиция изъяла компьютерные сервера. Два года назад Мелию приговорили к ограничению свободы, в 2020 году он публично отстегнул с руки электронный браслет.

- CК завел дело после публикации видео пыток из Ярославской колонии. "Новая газета" опубликовала кадры с избиением заключенных. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области сообщил, что этот факт относится к 2016-2017 годам.

- Страховщик Munich Re отказался от работы с "Северным потоком 2". Tagesspiegel сообщила, что не менее 18 европейских компаний вышли из проекта из-за американских санкций.

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