Что произошло за день: среда, 16 июня

Первые переговоры Путина и Байдена, обязательная вакцинация в Москве и Подмосковье, победа сборной России в матче с Финляндией на Евро-2020

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Женеве состоялись первые переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Стороны договорились о возвращении послов России и США в дипломатические представительства, о консультациях по кибербезопасности и по СНВ-3. Путин отозвался о Байдене как об опытном человеке. На пресс-конференции он, в частности, заявил о поддержке Штатами враждебных России организаций и отметил возможность компромиссов по теме осужденных граждан. Байден заявил, что он предложил Путину обеспечить защиту 16 секторов от кибератак, "отпустить на свободу" бизнесмена Майкла Калви, а также предупредил Россию о разрушительных последствиях в случае гибели Алексея Навального.

- В Москве и Подмосковье объявлена обязательная вакцинация для отдельных категорий работников. Привиты должны быть не менее 60% сотрудников салонов красоты, фитнес-клубов и бассейнов, а также организаций, которые работают в сферах торговли, общественного питания, здравоохранения и образования, бытовых услуг и некоторых других. Первый укол должен быть сделан до 15 июля, второй - до 15 августа. Аналогичные условия выдвинуты и в Московской области. Проверки в Москве начнутся с 15 июля.

- Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний. Они должны будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. При расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками.

- Госдума приняла закон об отказе в выдаче лицензии на оружие судимым по определенным статьям. Также предусмотрено повышение возраста для покупки некоторых видов оружия.

- Госдума приняла закон об уголовном наказании за участие в работе нежелательных иностранных НПО. Наказание также предусмотрено за финансирование таких организаций.

- Эстония заявила, что российские Су-35 без разрешения вошли в воздушное пространство страны. Минобороны РФ отметило, что при полете над Балтикой истребители не нарушали границ.

- Франция с четверга отменяет масочный режим на улице. Исключения составляют места скопления людей и очереди. Также с 20 июне в стране отменят комендантский час.

- Сборная России победила Финляндию на Евро-2020. Итоги встречи - 1:0 в пользу российской команды. Автор победного гола - Алексей Миранчук.