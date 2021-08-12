Что произошло за день: четверг, 12 августа

Дело о госизмене против главы "НИП гиперзвуковых систем", подробности крушения Ми-8 на Курильском озере, новый антирекорд по числу смертей от COVID в России

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Главу "НИП гиперзвуковых систем" Александра Куранова заподозрили в госизмене. Официально детали дела не раскрываются. По данным источника, ученого подозревают в передаче иностранцу информации о разработках, включавшей гостайну. Другой источник сообщил, что Куранов участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата "Аякс". Лефортовский суд Москвы отправил его под арест.

- Разбившийся Ми-8 обнаружили на дне Курильского озера на глубине 137 метров. Восемь человек спаслись, им пришлось преодолеть 8-9 метров в холодной воде, чтобы выбраться на поверхность. Поиск погибших прервали до утра. Один из спасшихся пассажиров рассказал, что не успел отстегнуть ремни безопасности сидевшему рядом ребенку, его среди выживших нет. Также не найден командир экипажа.

- В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки - скончались 808 пациентов. Заболели еще 21 932 человека, из них в Москве - 2 294.

- Дело о нефтеразливе под Новороссийском квалифицировали по более тяжкой статье. Теперь речь идет о загрязнении морской среды, причинившем существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде (ч.2 ст. 252 УК РФ). В помещениях Каспийского трубопроводного консорциума в четверг проводятся обыски.

- "Талибан" (запрещен в РФ) продолжает сообщать о захвате городов в Афганистане. Талибы заняли Кандагар и Герат - второй и третий по величине города страны. После захвата Газни они подошли на расстояние 130 км от Кабула. Глава афганского МИД Ханиф Атмар заявил в интервью радио "Эхо Москвы", что Кабул готов купить у России боевые вертолеты. Российские эксперты расходятся во мнениях о подобной перспективе.

- Третий беглец из истринского изолятора сдался полиции. Двое осужденных в среду вечером были найдены в Подольске, еще двоих ищут. Двум сотрудникам изолятора предъявили обвинение: по версии следствия, они отключили систему наблюдения и оставили открытыми "кормушки" в дверях камер.

- Умерла исполнительница роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок". Уне Стаббс, начавшей карьеру в 1960-х годах, было 84 года.

- Adidas продает Reebok за 2,1 млрд евро американской компании Authentic Brands Group.