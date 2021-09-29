Что произошло за день: среда, 29 сентября

Госизмена в Group-IB, пополнение перечня иноагентов и угроза блокировки YouTube

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Основатель Group-IB арестован по подозрению в госизмене. Илья Сачков заключен под стражу до 27 ноября 2021 года. Материалы уголовного дела засекречены. В Group-IB уверены в невиновности Сачкова, второй основатель компании Дмитрий Волков возьмет руководство организацией на себя.

- РКН пригрозил YouTube блокировкой, если он не снимет ограничения с каналов RT. В правительстве Германии заверили, что не имеют отношения к блокировке немецких каналов RT. В Кремле видят в действиях YouTube признаки нарушения законов РФ.

- Минюст пополнил реестры иноагентов. Так медиапроект "ОВД-Инфо" признан незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иноагента. В реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены в том числе издатель интернет-СМИ "Медиазона" Петр Верзилов и его главред Сергей Смирнов.

- Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Два лидера разговаривали один на один и обсудили вопросы ВПК, сотрудничество в борьбе с коронавирусом, ситуацию на газовом рынке. В завершение встречи Путин посоветовал турецкому коллеге ревакцинироваться "Спутником".

- В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности: скончались 857 человек. В стране выявлено 22 430 новых случаев заражения.

- Вице-президент Сбербанка, бывшая замглавы Минпросвещения доставлена на допрос в МВД. По словам источника, Марина Ракова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено еще 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование".

- Солдат погиб в ракетном соединении на Урале, где ранее скончался срочник. 19-летний повар ЗАТО Свободный в Свердловской области, по предварительным данным, покончил с собой. Ранее в части погиб военнослужащий в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Комитет солдатских матерей проведет проверку.