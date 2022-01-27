Что произошло за день: четверг, 27 января

Взлет курса рубля, конфликт на киргизо-таджикской границе, финалистки Australian Open

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Для России неприемлема даже мысль о войне с Украиной, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. На фоне этого сообщения взлетел курса рубля: доллар США стоил 77,67 руб. к 19:00 (на 1,75 рубля ниже уровня закрытия торгов), евро - 86,64 руб. (снижение на 2,77 рубля).

- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США по гарантиям безопасности нет реакции на главный вопрос. Министр отметил, что имеется в виду позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать стране.

- В России за сутки госпитализировали 12,8 тыс. пациентов с COVID, выявлено 88 816 новых случаев заражения. Умерли 665 пациентов. При правительстве РФ создана оперативная рабочая группа в связи с распространением "омикрона", ее возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

- На киргизо-таджикской границе произошла перестрелка. По данным издания "Азия-Плюс", ранены двое военнослужащих и трое гражданских, в Минздраве Киргизии заявили о четырех раненых. В Таджикистане официально ситуацию не комментировали. Погранслужба Киргизии сообщила, что конфликт возник из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана, произошла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана.

- Визит экспертов ВОЗ в РФ в рамках одобрения "Спутника V" наметили на февраль. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что данные, необходимые для процедуры одобрения вакцины, переданы ВОЗ.

- Полиция провела обыски в Англо-американской школе в Москве в рамках дела Марка Фогеля. Преподавателя и экс-дипломата задержали прошлым летом в "Шереметьево" с наркотиками. В четверг в МВД сообщили, что Фогель мог использовать дипломатический статус для организации канала поставки наркотиков в Россию.

- В Петербурге после обследования желудка погибли три пациента. Источник сообщил, что еще трое пострадавших находятся в реанимации. В городе ищут других пациентов, которые проходили обследование в консультативно-диагностическом центре. Росздравнадзор приостановил обращение препарата с барием, который применяли при диагностике.

- Верховный суд РФ вновь признал законным приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Вместе с тем суд исключил из приговора националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис наказание за незаконный оборот оружия за истечением срока давности, в результате Хасис уменьшили срок заключения с 18 до 17 лет.

- Определились финалистки Australian Open. Решающий матч пройдет между американкой Даниэль Роуз Коллинс и австралийкой Эшли Барти.