Что произошло за день: понедельник, 21 февраля

Рост потока беженцев из Донбасса, обсуждение возможности признания суверенитета ЛНР и ДНР и "черный понедельник" на фондовом рынке РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Обострение ситуации в Донбассе. Власти РФ сообщили о почти 60 тыс. украинских военных у границ ДНР и ЛНР. Они выразили опасения, что Украина готовит провокацию или силовое решение проблемы Донбасса. В Киеве заявили, что на украинском направлении остаются около 150 тыс. военных РФ.

- Лидеры ЛНР и ДНР призвали Россию признать независимость этих республик. Такое признание должно помочь им в "полноценном противостоянии военной агрессии украинской власти".

- Путин собрал заседание Совбеза РФ из-за ситуации в Донбассе. В частности, на нем обсудили вопрос о возможном признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Участники заседания почти единогласно высказались за признание независимости республик.

- В ДНР сообщили о гибели одного мирного жителя. В результате минометного обстрела в Донецке погиб шахтер, ехавший на утреннюю смену. Также стало известно о гибели военнослужащего народной милиции ДНР. Из-за обстрелов остановился вентилятор в донецкой шахте с 266 горняками, а также была обесточена фильтровальная станция и прекращена подача воды в Донецке.

- Очередной разорвавшийся снаряд обнаружили у границы РФ в Ростовской области. ФСБ сообщила о попадании снаряда, запущенного с территории Украины, в ростовский объект погранслужбы. Бастрыкин поручил начать расследование обстоятельств этого инцидента.

- Военные РФ заявили об уничтожении пяти украинских диверсантов. Для их экстренной эвакуации с территории Украины через границу с РФ вошли две украинских боевых машины пехоты. Российские военные уничтожили обе БМП из противотанкового оружия. Один из диверсантов был захвачен в плен.

- Рынки отреагировали на возросшие геополитические риски. На фондовом рынке РФ произошел новый "черный понедельник". Рубль ускорил падение: евро поднялся выше 90 руб. впервые с 26 января, доллар - выше 79 руб. впервые с 27 января. Котировки российских еврооблигаций заметно снизились.

- Более 68 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию. Основная нагрузка пришлась на Ростовскую область. Эвакуированных из Донбасса готовы принять в 43 регионах России. Режим ЧС в связи с ростом потока беженцев ввели сегодня в Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Ульяновской областях.