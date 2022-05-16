Что произошло за день: понедельник, 16 мая

Вывоз раненых украинских военных с "Азовстали", возобновление производства "Москвичей" и дата выборов нового лидера ЛДПР

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москва и Киев достигли договоренности о вывозе раненых украинских военных с "Азовстали". Утром с заблокированного комбината в Мариуполе вышли несколько человек с белыми флагами. Они, как представители находящихся на территории завода украинских военных, попросили о переговорах. Позже сторонам удалось договориться о вывозе раненых украинцев с "Азовстали" в больницу в ДНР.

- Российские активы группы Renault перешли в госсобственность РФ. Речь идет о передаче доли французского концерна в "АвтоВАЗе" (67,69% акций - ФГУП "НАМИ") и московский автозавод ЗАО "Рено Россия" (100% - правительству Москвы). Renault сохранит опцион на обратный выкуп своей доли. Московский завод группы будет выпускать "Москвичи", а возглавит его замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин. "АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь производимый сейчас модельный ряд.

- Российский аналог Google Play стал доступен для пользователей. Сейчас в магазине NashStore представлено более 1 тыс. приложений. Он появился в ответ на ограничения для российских пользователей на скачивания ряда приложений в App Store и Google Play. Однако в первый же день работы сайт российского магазина приложений подвергся мощной Ddos-атаке.

- В МИД РФ назвали "ошибкой с далеко идущими последствиями" планы вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Безопасность этих стран после их вступления в альянс не укрепится, а Москва так просто не смирится с этой ситуацией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил ОДКБ не оставлять Россию одну бороться с расширением альянса. А Норвегия, Дания, Исландия пообещали Финляндии и Швеции помощь в случае агрессии до их вступления в НАТО.

- McDonald's Corp. запустила процесс продажи российского бизнеса. Предполагается, что американская компания продаст всю сеть ресторанов в РФ местному покупателю. Однако заведения сети больше не смогут использовать бренд и меню McDonald's. При этом компания планирует сохранить свои торговые марки в России.

- "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) оштрафовано на 18 млн руб. за фейки о спецоперации. Издание признано виновным в 18 случаях неудаления информации, доступ к которой подлежит ограничению, за каждое из правонарушений наложен штраф в 1 млн руб. "Радио Свобода" ранее отказалось удалить "недостоверную информацию о спецоперации на Украине, в том числе о количестве погибших среди мирного населения и военнослужащих РФ". За аналогичные нарушения изданию грозит еще 80 млн руб. штрафа.

- Нового председателя ЛДПР изберут 27 мая. Внеочередной съезд партии впервые пройдет без ее лидера Владимира Жириновского, который скончался 6 апреля. Члены партии только через 40 дней после его смерти решились прервать траур и обсудить внутрипартийные вопросы. Первым, кто выдвинул свою кандидатуру на пост главы ЛДПР, стал бывший депутат Госдумы Александр Шерин.