Что произошло за день: вторник, 6 августа

Атака на Курскую область, арест еще одного экс-чиновника Минобороны и кандидат Камалы Харрис в вице-президенты

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украинские силы атаковали российские подразделения в районе госграницы в Курской области. К границе были стянуты резервы российской группировки войск. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на границе идут бои, работает артиллерия и авиация. В результате массированного обстрела Курской области есть погибшие и пострадавшие. Местные власти называют ситуацию контролируемой.

- Арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик. Его подозревают в получении взятки в размере 4 млн рублей в 2017 году.

- Трое сотрудников газовой компании задержаны по делу о взрыве в Нижнем Тагиле. Восемь пострадавших остаются в больницах.

- Киев не отреагировал на мирные предложения Путина, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он также сообщил, что потери украинских войск с 14 июня составили более 115 тыс. человек.

- ФАС сняла претензии к Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам. Регулятор сообщил, что компания выполнила предупреждение, выданное в апреле 2024 года.

- Камала Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты США губернатора Миннесоты. Ее решение уже раскритиковал Дональд Трамп, заявивший, что Тим Уолз еще хуже, чем сама Харрис.

- Частный самолет пропал в Приморском крае. На борту находились два человека. Возбуждено уголовное дело.

- Взрыв произошел в квартире жилого дома на западе Москвы. Погиб мужчина, других пострадавших нет. В МВД сообщили, что сдетонировал "неустановленный предмет".