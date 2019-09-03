Что произошло за день: вторник, 3 сентября

Столкновение самолетов в "Шереметьево", судебные решения по фигурантам дел о митингах и новый складной Samsung

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В "Шереметьево" столкнулись два самолета. "Боинг" авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задел крылом законцовку крыла полного пассажиров лайнера "Аэрофлота" А330, рейса Москва-Пекин. В результате ЧП никто не пострадал. Происшествие не отразилось на работе аэропорта. Прокуратура начала проверку.

- Учебный штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье. По данным Минобороны, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Перед крушением Су-25УБ с ним пропала связь. Летчики успели катапультироваться. Местные власти сообщают, что пилоты обнаружены. В каком они состоянии, неизвестно.

- Блогера приговорили к пяти годам за твит об убийстве детей росгвардейцев. Владислав Синица признан виновным в призыве к расправам над детьми силовиков. На три года колонии осужден Иван Подкопаев, напавший на несанкционированном митинге 27 июля на сотрудников Росгвардии. Два года колонии получил Данила Беглец - за нападение на полицейского. При этом СКР прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "дела 27 июля": Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Также прекращено уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках. Однако он стал фигурантом дела о призывах к экстремизму.

- Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия, сообщил Александр Лукашенко. Он констатировал, где оружие в руках у националистически настроенных людей, жди терроризма.

- Минпромторг отказался от разработки 75-местных Sukhoi Superjet. Как сообщали "Ведомости" со ссылкой на производителя, решение принято в связи с отсутствием спроса. Позднее в "Гражданских самолетах Сухого" уточнили, что решение по укороченной версии будет приниматься позднее.

- Samsung разрабатывает новый складной смартфон, выяснил Bloomberg. Устройство будет складываться в квадрат дисплеем внутрь. Оно будет более доступным по цене и более тонким, нежели другой гибкий смартфон компании Galaxy Fold. Презентовать новинку планируется в первой половине 2020 года.