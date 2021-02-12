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Что произошло за день: пятница, 12 февраля

Заметенная Москва, взрыв во Владикавказе и новый перенос дела Навального

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв газа полностью разрушил здание супермаркета во Владикавказе. По предварительным данным, взорвался газ. В здании находился один человек, он не пострадал и сам выбрался из разрушенного здания. Изначально сообщалось, что он охранник, но оказалось, что это местный ювелир. В результате ЧП никто не пострадал, возбуждено уголовное дело.

- Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом. Так министр ответил на вопрос, идет ли РФ к такому решению в условиях нынешних отношений с ЕС. Он подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Дмитрий Песков указал на контекст высказывания Лаврова, подчеркнув важность оговорки о том, что Россия такого разрыва не хочет. Представитель МИД Германии назвала высказывание Лаврова "странным и непонятным".

- В Москве побит суточный рекорд осадков 1973 года. В столице с ночи выпало 25% месячной нормы, которая в феврале насчитывает 36 мм. Пробки на дорогах достигли 10 баллов, из-за буксующих фур перекрыли ТТК у Новорижской эстакады, в аэропортах задерживаются рейсы. Пик снегопада в Москве придется на период с полуночи до 15:00 субботы, закончится он только в воскресенье. Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде во всем ЦФО.

- Суд отложил на 16 февраля заседание по делу Навального о клевете на ветерана. На заседании в пятницу в отводе судьи по этому делу было отказано, ветеран отказался лично участвовать в процессе.

- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Эльвира Набиуллина сообщила, что в апреле ЦБ начнет публиковать прогнозную траекторию ключевой ставки.

- Пенсионный фонд России возглавил Андрей Кигим. Он сменил на этом посту Максима Топилина. Ранее Кигим руководил Фондом социального страхования.

- В России за сутки выявлено еще 15 тыс. новых случаев коронавируса. Скончались за этот период 507 человек. В Москве вторые сутки подряд выявлено более 2 тыс. случаев COVID-19. В Центре им. Гамалеи сообщили, что иммунитет от вакцины "Спутник Лайт" будет длиться четыре-пять месяцев.

- Женщина завела троих своих детей в лес в Новой Москве и оставила их раздетыми на морозе. Их вовремя заметил прохожий и вызвал полицию. Дети госпитализированы, их мать также попала в больницу, ее проверят психиатры.

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