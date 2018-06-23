В Парке футбола на Красной площади в воскресенье отметят День Перу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Парке футбола на Красной площади пройдут дни народных традиций разных стран, первыми болельщики попадут в Перу, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".

"В программе 24 июня игра на национальных музыкальных инструментах, традиционные танцы народов Перу. В Парке выступит музыкальная группа La Patronal, коллектив Elenco Nacional de Folclore, а также зажигательный перуанский DJ Shushupe", - уточнили организаторы.

В понедельник все желающие смогут посетить День Нигерии с национальным барабанным шоу на главной площади страны. В этот же день состоится товарищеский матч болельщиков из Германии, Франции, Дании и России, отметили в пресс-службе.

"29 июня на Красной площади будет организован День Мексики, на котором пройдет мини-турнир благотворительного фонда "Добрые дела" при поддержке Российского футбольного союза", - добавили в оргкомитете фестиваля.

Парк футбола ЧМ-2018 открылся на Красной площади 21 июня и продолжит свою работу до 15 июля. Жители и гости Москвы на главной площади страны смогут попробовать забить роботу-вратарю, проверить меткость на футбольных симуляторах "Бомбардир" или "Быстропас", а также встретить официальный талисман Чемпионата мира волка Забиваку.