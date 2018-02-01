Сборная России по хоккею вновь победила Белоруссию в контрольном матче

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты олимпийской сборной России добились победы над соперниками из сборной Белоруссии в контрольной встрече, которая прошла в рамках подготовки к Играм-2018 в Пхенчхане.

Результат матча, прошедшего в Новогорске, - 3:0 (0:0; 3:0; 0:0) в пользу россиян. В их составе голы провели Илья Каблуков, Евгений Кетов и Роман Любимов.

Российская команда играла в резервном составе. Основной состав с аналогичным счетом выиграл у сборной Белоруссии несколько дней назад.

4 февраля сборная России сыграет с московским "Спартаком".

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.

14 февраля в рамках группового этапа Россия играет с Словакией, 16 февраля - со Словенией, 17 февраля - с США.