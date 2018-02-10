Олимпийский онлайн. День второй

16:41

Пока, если верить протоколу (да чего там мелочиться - и своим глазам тоже), здесь лидирует японец Рею Кобаяси -120,2 балла.

Обидно... Так старался расшифровать имя/фамилию спортсмена, а в лидеры тем временем вышел Карл Гейгер - 120,3 балла.