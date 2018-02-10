Олимпийский онлайн. День второй

Первые комплекты наград будут разыграны на Играх-2018 в Пхенчхане
Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил Семёна Елистратова с бронзовой медалью в соревнованиях по шорт-треку, ставшей для российской команды первой на зимней Олимпиаде-2018.
"Я поздравляю Семёна, всех нас с этой медалью. Эта победа очень важна для нас. Он вышел за всю команду, за тех ребят, которые были не допущены. Я уверен, что эта медаль будет не последняя", - сказал Колобков журналистам в Туле.
34-й Михаил Назаров - 92,1, 38-й - Алексей Ромашов - 91,7.
Ой, теперь Корнилов делит 16-17-е с Касаем. А Климов - 30-й
На 23-м месте Евгений Климов - 99,0 балла
Прыгуны пока соревнуются в первой попытке: Денис Корнилов делит 9-10 места с самим Нориаки Касаем (Япония)!!! Чем прославился Касай? Читайте тут!
Хоть бы кто выложил, как какой-нибудь заяц (не только тот, который убегает от контролеров в электричках, но и самый настоящий заяц) читает мой онлайн. Но я терпелив и надежды не теряю
Cooper was fascinated by the puppet animals in the #Olympics Opening Ceremony. pic.twitter.com/38fShzVx4k— Cooper's Chew Toy (@CoopersChewToy) 10 февраля 2018 г.
О! Отыскал фамилию нашего. Итак: Денис Корнилов пока седьмой - 113,9 балла. Это при том, что на первое (видимо, промежуточное) место вышел поляк Стефан Хуля. Хуля заработал 131,8 балла
Пока, если верить протоколу (да чего там мелочиться - и своим глазам тоже), здесь лидирует японец Рею Кобаяси -120,2 балла.
Обидно... Так старался расшифровать имя/фамилию спортсмена, а в лидеры тем временем вышел Карл Гейгер - 120,3 балла.
Не забываем, что сегодня разыгрываются медали в мужских прыжках со среднего (средненького такого) трамплина
А вот и полный комплект!
LIM Hyo Jun wins the first Gold Medal for #TeamKorea in Short Track Speed Skating Men’s 1500m! 🇰🇷 #PyeongChang2018 Congratulations! 🎉대한민국 첫 금메달을 거머줜 임효준! 남자 쇼트트랙 1,500m 결승 1위를 축하합니다🎉#2018평창 #금메달 #임효준 #쇼트트랙 pic.twitter.com/y4X4KdhRpa— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 10 февраля 2018 г.
Пока только победитель. Но надеемся, что будет фотка и Елистратова
Быть может, вы сейчас сидите, на F5 нажимаете, ждете, когда же обновится медальный зачет. Обещаю, сейчас все будет!!
Завершились соревнования конькобежек (3000 м). Наталья Воронина только десятая. Она проиграла забег чешке Сабликовой, которая стала четвертой. Пьедестал почета - исключительно голландский (что неудивительно). 1.Карлейн Ахтеректе, 2.Ирен Вуст, 3. Антоньетт де Йонг
Ура!!
Семен Елистратов - бронзовый призер Олимпиады!!!!
Начали!
В финале пробежит группа из девяти человек. Опасно!
Ну а сейчас - финальный забег в шорт-треке на дистанции 1500 м среди мужчин, включая россиянина Семена Елистратова!
Канада выиграла у России в керлинге - 8:2
Татьяна Акимова, не промахнувшись ни разу, заняла 20-е место, проиграв первому месту 1 минуту 18 секунд. Ульяна Кайшева с двумя промахами стала 33-й (+1:52,3).
Второе место заняла норвежка Марте Олсбю, с одним промахом уступившая победительнице 24,2 секунды. Бронзу завоевала чешка Вероника Виткова. Она промахнулась один раз и уступила первому место 25,8 секунды.
Победительницей спринтерской гонки в биатлоне стала немка Дайльмайер
В керлинге проигрываем 2:6
В общем, в биатлоне мы без медалей. И даже без места в первой десятке. И это даже не окончательная информация: финишировали-то не все
У Кайшевой один промах и в стрельбе из положения стоя. Она - вне пределов первой двадцатки
Финал забега в шорт-треке с участием Елистратова запланирован ориентировочно на 15:26
Акимова уже финишировала, у нее девятое время. Отставание от Дальмайер в почти полторы минуты
После второго огневого рубежа лидирует немка Лаура Дальмайер. Она тоже не промахнулась ни разу. Акимова сместилась ниже, теперь она на промежуточном седьмом месте, с отставанием от первого в 39 секунд ровно
Ульяна Кайшева на стрельбе лежа промахнулась один раз. Ее время 25-е
Идет очередной матч в керлинге в дабл-миксте. Наши уступают Канаде 1:4. Но игра еще не закончилась
Ульяна Кайшева вышла на старт. На отметке 2 км ее время 33-е.
При том, что из всех 19 спортсменок, которые успели преодолеть этот рубеж, она единственная, кто не промахнулась ни разу...
Но.... После этого огневого рубежа россиянка занимает лишь пятое место, с отставанием от лидера, представительницы Чехии Вероники Витковой, в 25,7 секунды....
Пять из пяти! Все в цель!!
Акимова сейчас начнет стрелять из положения стоя!!
У конькобежек лидер все тот же. Равно как и авторы рекордов
Шорт-трекистка Софья Просвирнова вышла в полуфинал забега на 500 м!
Без промахов отстрелялась россиянка! Она сейчас на шестом месте, с отставанием от лидирующей Анастасии Кузьминой (представляет Словакию) в 10,1 секунды!
Акимова подошла к первому огневому рубежу с 10-м временем
Семен Елистратов вышел в финал забега в шорт-треке на дистанции 1500 м!
Между тем, биатлонистка Татьяна Акимова только что вышла на старт!
Говорят, что лучшее достижение у Ворониной на этой (3000 м) дистанции - 3:58.78. Установлен в ноябре 2015 года в Калгари.
Пока же здесь лидирует японка Аяно Сато. Время - 4:04.35. К слову, мировой рекорд - 3:53.34, его в марте 2006 года установила канадка Синди Классен. Олимпийский рекорд - 3:57.70. Его установила немка Клаудиа Пехштайн, на Олимпиаде-2002 в американском Солт-Лейк-Сити. Кстати, 10 февраля))
В забеге конькобежек первые результаты уже есть, но мы ждем заключительный забег, где пробежит наша Наталья Воронина
Между тем, начался спринтерский забег (7,5 км) в женском биатлоне. В путь отправились первые участницы. В заявке - две россиянки: Татьяна Акимова (№17) м Ульяна Кайшева (№46)
А вот еще одной россиянке, Эмине Малагич, в четвертьфинал выйти не удалось
Россиянка Софья Просвирнова - в четвертьфинале забега на 500 м в шорт-треке
Ориентировочно в 14:21 начнется полуфинальный забег в шорт-треке с участием Семена Елистратова
В 14:15 - женский спринт в биатлоне
В 14:00 начнутся забеги на 3000 м в конькобежном спорте
Фотки с хоккейного матча Россия - Южная Корея (или наоборот)
Наша команда в выставочном матче обыграла сборную Южной Кореи — 8:1. Самые интересные фрагменты этой встречи попали к нам фотоальбом:https://t.co/oSMtbkSFJE pic.twitter.com/1Iw6sUYh9E— Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.
В своих предварительных забегах они финишировали шестым и четвертым соответственно, тогда как путевки в полуфинал - напоминаю - получают вошедшие в тройку.
Александр Шульгинов и Павел Ситников не смогли пробиться в полуфинал :(
Первые триумфаторши Игр-2018
Семен Елистратов - олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете.
В пятом забеге ожидается участие Александра Шульгинова, в шестом - Павла Ситникова
И россиянин - в полуфинале! Он стал третьим. Время Елистратова - 2:13.087.
Елистратов в тройке и держится
Надо попасть в первую тройку - чтобы выйти в полуфинал
В первой группе шорт-трекистов на 1500 м бежит наш Семен Елистратов
Шведские хоккеистки таки выиграли у японских 2:1
В медальном забеге на 3000 м наша Наталья Воронина будет бежать вместе с представительницей Чехии Мартиной Сабликовой. Их заезд завершит программу конькобежек. А начнется она в 14:00
В 13:44, 14:52 будут предварительные забеги среди женщин на дистанциях 500 м и 3000 м соответственно
По шорт-треку. В 13:00 начнутся мужские предварительные забеги на 1500 м. В 14:21 - старт полуфиналов, в 15:22 - медальные забеги
Напоминаем, что:
Биатлон на Олимпийских играх в Пхенчхане начинается уже сегодня, 10 февраля. Первой гонкой станет спринт среди женщин, его начало – в 14:15 (мск) 🇰🇷— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 10 февраля 2018 г.
Гонку покажут каналы "Матч! Арена" и "Россия 1", оба в прямом эфире.#ЧЕТВЕРОЗАВСЕХ 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/GWdOPGADYO
В женском хоккейном матче Япония - Швеция счет 2:1 в пользу шведок, если вам это интересно
Грустная новость
В нашей женской национальной команде замена: Анастасия Чистякова, к сожалению, не сможет принять участие в ОИ, у защитника подозрение на острый аппендицит, она под наблюдением врачей. В заявке Чистякову заменит Екатерина Лихачева.— Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.
Здоровья, Настя! 🙏🏼♥
Вроде не селфи
Не помешает на мгновения возвратиться и хоккейному матчу с участием российских хоккеистов. Статистика игры:
8:1 — отличное начало утро субботы. Российская команда крупно обыграла в выставочном матче сборную Южной Кореи. Мы подробно написали об этой игре, которая стала заключительной перед стартом Олимпиады: https://t.co/SPk0zvchbP— Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.
А тут статистика: pic.twitter.com/AZmwT0J1Nu
Теперь Шарлотт Калла - трехкратная олимпийская чемпионка, с чем мы ее и поздравляем. Ранее она выиграла золото Ванкувера-2010 (10 км) и Сочи-2014 (эстафета)
Победительница
10FEB Cross-Country Skiing Ladies' 7.5km + 7.5km Skiathlon— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 10 февраля 2018 г.
101 크로스컨트리 스키 – 여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론
Gold🥇 KALLA Charlotte / SWE 🇸🇪
Silver🥈 BJOERGEN Marit / NOR🇳🇴
Bronze🥉 PARMAKOSKI Krista / FIN🇫🇮
Congratulations!축하합니다!🎉 pic.twitter.com/SLA4NLuEmx
А через полтора с лишним часа начнется шорт-трек. Здесь обещали разыграть награды среди мужчин на дистанции 1500 метров!
Швеция в центре внимания. Сейчас женская сборная по хоккею выигрывает у Японии со счетом 1:0
Сборная Швеции, соответственно - лидер медального зачета!
Что ж, начало положено!!!
Остальные россиянки в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 12.Анастасия Седова, 18.Юлия Белорукова, 21. Алиса Джамбалова
Лучшая из россиянок - Наталья Непряева, финишировавшая восьмой. Она уступила первому месту 33 секунды.
Второй финишировала норвежка Марит Бьорген, отставшая от победительницы на 7,8 секунды. Третьей стала представительница Финляндии Криста Пармакоски, уступившая первому месту 10,1 секунды.
Ее время - 40 минут 44,9 секунды.
Шведка Шарлотт Калла - первая победительница Олимпиады-2018!!!
22,6 секунды - уже такое отставание Непряевой от лидера, коим является Калла (отметка 13,5 км). Россиянка - восьмая
Полторы секунды уступает Непряева лидирующей Бьоген на отметке 11,25 км. Россиянка шестая.
А, не - не четыре норвежки, а три (я про то, кто первым преодолел экватор). Во главе - Хейди Венг
Непряева - лучшая из россиянок. Она на 4,4 секунды отстает от лидера, идет восьмой. Это на отметке 7,5 км. Осталось проехать столько же
Первыми это сделали четыре норвежки
Спортсменки подошли к экватору. Сейчас поменяют лыжи и стиль бега
Новый лидер - норвежка Марит Бьорген. Это если судить по отметке 4,63 км. Она на 0,4 секунды опережает шведку Каллу. Из россиянок лучшая все та же Непряева. Она 16-я, уступает лидеру 3,5 секунды. 22-я - Анастасия Седова (11,1 секунды отставания), 24.Юлия Белорукова (13,1), 27.Алиса Джамбалова (29,8)
Отметка 3,75 км. Кто у нас лидер? Немка Виктория Карл, но опережает Каллу всего на 0,2 секунды. Лучшая из наших - Наталья Непряева с отставанием 2,2 секунды
Авторы голов в ворота сборной Южной Кореи перечислены и здесь
Российские хоккеисты победили команду Южной Кореи в контрольном матче https://t.co/YhoHcS5nJN— Интерфакс (@interfax_news) 10 февраля 2018 г.
Отметку 0,88 км первой преодолела небезызвестная шведка Шарлотта Калла. На 3,4 секунды от нее отстает наша Наталья Непряева, она шестая. Пока это условное отставание, согласитесь. Участницы гонки пока едут плотной толпой
Сначала спортсменки идут классическим ходом (7,5 км), а затем - коньковым (опять-таки 7,5 км)
Ну а сейчас стартовали лыжницы в скиатлоне! Успехов нашим!!!
Все, матч завершен. Россия победила со счетом 8:1! Вот бы и в каждом матче олимпийского турнира!
У нас удаление. Протестируем навыки игры в меньшинстве
Это Никита Гусев отличился!
8:1! Молодцы, ребята!
Тайм-аут взял тренерский штаб сборной Южной Кореи. Надо спасать игру!
7:1! Егор Яковлев замкнул передачу у штанги!
Поздравления со взятием ворот соперника принимал сейчас Павел Дацюк
Ура, гол! 6:1!
Это, если не ошибаюсь, Сергей Широков отличился, подставив клюшку на пятаке ворот соперника
ГООЛ! 5:1 в пользу сборной России!!!
Наши давят, но и корейская команда не очень-то предпочитает отсиживаться в обороне
Сейчас начался третий период матча россиян с корейцами. Вот статистика по первым двум вместе взятым
Второй период матча Россия — Южная Корея завершен. ⌚ — время смотреть статистику: pic.twitter.com/XtblCpdzrd— Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.
По этой трассе будет идти гонка в скиатлоне
Cross country skiing requires incredible strength, determination and resolve. Soon, 16 skiers will set out across the mountains of PyeongChang to see who'll take home the very first gold medal of #PyeongChang2018 🎿🥇 크로스컨트리 스키는 #알펜시아크로스컨트리센터 에서!❄ pic.twitter.com/dBmkbORKzB— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 10 февраля 2018 г.
Окончен второй период. Игроки расходятся по раздевалкам. Ну а я остаюсь
На трибунах, кстати, немало российских болельщиков. Они активно размахивают российскими же флагами.
Гол Капризова. И пусть смайл повысит настроение и вам!
4:1 - Кирилл Капризов 😀 pic.twitter.com/A3Cc3V7vfH— Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.
Автор гола - Кирилл Капризов
Ба! 4:1!
Американская группа поддержки сборной Швеции
I'm on #Swe puckline +125 over #Jpn in #WomensHockey— 🇨🇦 Big Will 🇨🇦 (@WillontheRadio) 10 февраля 2018 г.
💰#Olympics #kor #WinterOlympics #MedalMania pic.twitter.com/bcRa79J2E9
Поиграли в меньшинстве
Четверть времени большинства корейцев позади, пришло время броска, Василий все видел и забрал спокойно. #RUSKOR #РоссияВМоемСердце— Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.
Вот вам статистика по первому периоду хоккейного матча
Статистика первого периода матча Россия — Южная Корея: pic.twitter.com/5xVla9fycg— Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.
Ассоциативный взгляд на чашу олимпийского огня
Evil robot from The Incredibles takes one look at Korean torch tower and be like, "Mmm, baby, I'm in love. I finally found my Seoul-mate." #Olympics pic.twitter.com/tmKcuvRbsN— Phil Newman (@newmanifest) 10 февраля 2018 г.
ГОЛ! 3:1 в пользу сборной России!!!! Я даже заметил, кто забросил. Сергей Андронов, со второй попытки пробил вратаря, находясь недалеко от него!
Ой, начался второй период
А в хоккее перерыв. Команды ушли отдыхать
Так, на короткое время вернемся к биатлону. Помимо Акимовой в спринтерской гонке сегодня выступит еще она россиянка - Ульяна Кайшева. На старт она выйдет по 44-м номером.
Вот так был открыт счет в этом матче
1:0 - Никита Гусев ⚡️#RUSKOR #РоссиявмоемСердце pic.twitter.com/iwJEkqVTku— Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.
А вот и корейцы провели шайбу, сократили они отставание в счете незадолго до окончания первого периода. 2:1 в пользу россиян
В составе россиян отличились Никита Гусев и Михаил Григоренко
2:0 в пользу сборной России! Оперативно!
ГООЛ! 1:0 в пользу России!!!
В равных составах играют команды России и Южной Кореи. При равном же (0:0) счете
Некий альтернативный взгляд на Олимпиаду
Mood. #Olympics pic.twitter.com/K4srAYO1Lc— Austin Hansen (@AustinHansenTV) 10 февраля 2018 г.
Дацюк бросал от левого борта. Шайба в створ не попала. Хотя ее мог подправить Мозякин, но и в него она тоже не попала
Так, наши хоккеисты играют в большинстве. Они закрепились в зоне соперника
То ли ирония, то ли сарказм
Почти десять минут позади, пока счет не открыт, но российская команда по движению хорошо смотрится, оно и понятно - привычное время начала матча для нашей команды 😬#RUSKOR #РоссияВМоемСердце— Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.
Не у всех церемония открытия Игр вызвала интерес
Zero is not entertained, #olympics #OpeningCeremony #adorables @anamariecox @MalteseAnna pic.twitter.com/uj7SEMF8AU— Grandpa Checkbook (@Nils187) 10 февраля 2018 г.
Но и вратарю Василию Кошечкину приходится вступать в игру
Наши хоккеисты "коротают" время в зоне соперника. Кстати, на их игровой форме только номера - сзади и спереди. Никаких эмблем и названий. Ну, и фамилии на спине вообще-то присутствуют.
Российская биатлонистка Татьяна Акимова в спринтерской гонке стартует под 17-м номером. Но это еще днем
14 февраля в рамках группового этапа Россия играет с Словакией, 16 февраля - со Словенией, 17 февраля - с США.
Такой комплект формы изготовлен для российских хоккеистов на олимпийский турнир
А вот и свитеры, в которых сборная России будет выходить на олимпийский лёд Пхенчхана! Изучаем и рассматриваем со всех сторон: pic.twitter.com/phyXshXJ3Z— Хоккей России (@russiahockey) 25 января 2018 г.
Вынуждены напомнить, что юридически наша команда называется OAR.
Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).
Сегодня сборная России по хоккею играет с Южной Кореей. Это будет контрольный матч и начнется он вот-вот! А пока - состав нашей команды!
Встречайте наш состав на игру против сборной Южной. Игра начнется в 8:00 по московскому времени. Подключаемся к прямому эфиру и болеем:— Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.
📺 Матч ТВ
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡ https://t.co/VUjEC7VWjt pic.twitter.com/Bc0AG4zCWQ
Мы же тактично напоминаем, что в 10:15 состоится первый медальный старт. Это будет соревнование лыжниц в скиатлоне (7,5 км классическим ходом+7,5 км коньковым ходом). Как сообщила Федерация лыжного спорта России, отечественную команду представят Анастасия Седова, Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова.
Родители наших керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, выступающих в дабл-миксте, записали видеообращение своим детям!
Российский сноубордист Хадарин не прошел в финал ОИ в слоупстайле https://t.co/m2VXCHx37z— Интерфакс (@interfax_news) 10 февраля 2018 г.
Ну а вчера прошла церемония открытия Игр. Я, конечно, могу написать: ах, как это было красиво!, увиденное произвело на меня неизгладимое впечатление! Но интереснее все же посмотреть на фотогалерею. Действительно, красиво!
Прояснилась кое-какая ситуация с фигуристами
Вообще, олимпийский день в самом разгаре. Так очередной матч провели наши керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Сегодня они одолели соперников и Южной Кореи. И правильно сделали!
Сегодня станут известны первые триумфаторы 23-й Олимпиады. Как знать, вдруг ими станут российские спортсмены?
Пять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в субботу https://t.co/dvCZ2T49mw— Интерфакс (@interfax_news) 10 февраля 2018 г.
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию с субботних олимпийских соревнований Пхенчхана-2018! Приветствуем вас!