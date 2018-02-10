Шведская лыжница Шарлот Калла выиграла первое золото Олимпиады

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой победительницей зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом). Ее время – 40 минут 44,9 секунды.

Второй финишировала норвежка Марит Бьорген, отставшая от победительницы на 7,8 секунды. Третьей стала представительница Финляндии Криста Пармаковски, уступившая первому месту 10,1 секунды.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая восьмой. Она уступила первому месту 33 секунды.

Остальные россиянки в итоговом протоколе разместились в следующем порядке:

Она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом). Ее время – 40 минут 44,9 секунды.

Второй финишировала норвежка Марит Бьорген, отставшая от победительницы на 7,8 секунды. Третьей стала представительница Финляндии Криста Пармаковски, уступившая первому месту 10,1 секунды.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая восьмой. Она уступила первому месту 33 секунды.

Остальные россиянки в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 12.Анастасия Седова, 18.Юлия Белорукова, 21. Алиса Джамбалова.

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.