Российская хоккеистка Чистякова не выступит на ОИ из-за подозрения на аппендицит

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеистка российской олимпийской команды Анастасия Чистякова по болезни не сможет выступить в Играх-2018 в Пхенчхане, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в субботу.

"В нашей женской национальной команде замена: Анастасия Чистякова, к сожалению, не сможет принять участие в ОИ, у защитника подозрение на острый аппендицит, она под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Чистякову в заявке заменит Екатерина Лихачева.

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.