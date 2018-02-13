Немецкая саночница Айтбергер выиграла ОИ в соревновании одиночниц

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Немка Даяна Айтбергер завоевала золото Олимпиады-2018, выиграв соревнования на одиночных санях.

Второе место заняла ее соотечественница Натали Гайзенбергер, третьей – представительница Канады Алекс Гоф.

Россиянка Екатерина Батурина стала 17-й.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.