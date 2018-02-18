Хоккеисты сборной Чехии победили Швейцарию и вышли в четвертьфинал ОИ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Чехии по хоккею одержала победу над соперниками из команды Швейцарии в матче третьего тура группового этапа в рамках Игр-2018 в Пхенчхане.

Результат противостояния – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу чешских хоккеистов.

Эта победа позволила сборной Чехии набрать 8 очков и занять первое место в группе А. Оно дает прямую путевку в четвертьфинал, освобождая команду от участия в раунде плей-офф. Ранее аналогичного успеха добилась олимпийская команда России, после победы над США (4:0) финишировавшая на первом месте в группе В.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.