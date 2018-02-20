Глава федерации усомнился в вероятности оправдания Крушельницкого

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Федерация керлинга России намерена обратиться во все инстанции, чтобы выяснить, как запрещенный препарат мельдоний попал в организм спортсмена Александра Крушельницкого, маловероятно, что суд встанет на сторону россиянина, заявил президент организации Дмитрий Свищев "Интерфаксу".

"Надеюсь, что CAS примет правильное решение, прислушается к доводам нашей стороны, адвокатов, но как показывает практика, положительное решение маловероятно", - сказал Д.Свищев.

"Мы признаем, что пробы "А" и "Б" были взяты у нашего спортсмена, но мы не согласны, что мельдоний попал в организм спортсмена добровольно. В российские следственные органы мы уже обратились, завтра мы обратимся в следственные органы Южной Кореи, в службу безопасности оргкомитета Олимпиады, в МОК. Мы обратимся во все инстанции, в какие возможно", - сказал он.

Что случилось

В воскресенье штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, однако имя спортсмена официально до сих пор не названо. В то же время в СМИ появились сообщения о том, что речь идет об Александре Крушельницком, который в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.

В понедельник стало известно, что антидопинговый отдел спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировал дело Крушельницкого. Во вторник было объявлено, что положительный результат дала не только проба "А", но и проба "Б".

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.