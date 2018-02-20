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Позиции лидеров медального зачета Олимпиады во вторник не изменились

Есть обновление от 05:22

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии сохранила лидерство в медальном зачете Игр-2018 в Пхенчхане по итогам соревнований, прошедших во вторник.

В активе этой команды в настоящий момент 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Второе место по-прежнему занимает Германия (11, 7, 5), а третье – Канада (8, 5, 6).

Спортсмены олимпийской команды России в отчетный соревновательный день медалей не завоевали, сборная осталась на 20-м месте. У нее три серебряные и восемь бронзовых медалей.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.

Теги: Олимпиада-2018
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