Керлингист Крушельницкий лишится бронзовой медали ОИ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, будет вынужден отдать бронзовую медаль Олимпийских игр.

"В любом случае, даже если бы был суд, принято было бы решение о заборе медалей, но, поскольку мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба - мельдоний, мы как бы подписали заявление о том, что он действительно у него есть", - заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Медаль, соответственно, отдаем, принятие решение о дисквалификации возлагают по правилам на WCF (Всемирную федерацию керлинга), а дальше Федерация вместе с Сашей, со всей командой, комиссия будет дальше разбираться, чтобы очистить доброе имя", - подчеркнула она.

Александр Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте.

В воскресенье 18 февраля штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил. Появились сообщения, что речь идет о Крушельницком. Эти слухи подтвердились.

20 февраля на сайте Олимпийского комитета России было опубликовано официальное заявление делегации "Олимпийские атлеты из России", в котором сообщалось, что проба "Б" Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Сам спортсмен категорически отверг подозрения в употреблении запрещенных препаратов.