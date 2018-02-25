Российские хоккеисты завоевали золото Олимпиады-2018

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты олимпийской команды России стали обладателями награды высшего достоинства на Играх-2018 в Пхенчхане.

В финале соревнования команда России одержала победу над сборной Германии, забросив решающую шайбу в овертайме - 4:3.

Отечественную команду привел к триумфу главный тренер Олег Знарок.

Как это было

Перед матчем эксперты оценили вероятность победы россиян в 87%, учитывая то, что разница в классе между опытными российскими игроками и немецкими, чей выход в финал - уже большая сенсация, высока. Однако сборная Германии дала настоящий бой, а на исходе третьего периода даже повела в счете. Однако для российской команды все завершилось благополучно.

Российские хоккеисты открыли счет за 0,5 секунды до окончания первого периода, когда ворота немецкой сборной поразил Вячеслав Войнов.

В середине второго периода немец Феликс Шютц сравнял счет.

На восьмой минуте третьего периода Никита Гусев вывел российскую команду вперед, но победный для нее счет продержался лишь 10 секунд: ответную шайбу провел Доминик Кахун.

Вскоре сборной Германии удалось забросить третью шайбу, автором гола стал Йонас Мюллер.

За две с половиной минуты до окончания третьего периода команда России осталась в меньшинстве. Для спасения игры пришлось поменять вратаря Василия Кошечкина на полевого игрока. Когда до окончания периода осталось чуть более минуты, Никита Гусев вновь поразил ворота немцев.

Победный гол в овертайме, принесший россиянам золотую медаль, провел Никита Капризов.

Турнирный путь победителей

Российская команда начала турнир с поражения от Словакии со счетом 2:3, но после побед над Словенией (8:2) и США (4:0) заняла первое место в своей группе. Это позволило выйти в четвертьфинал напрямую, минуя раунд плей-офф. В 1/4 финала россияне разгромили Норвегию (6:1), а в полуфинале взяли верх над Чехией (3:0).

Отечественная команда выиграла олимпийский хоккейный турнир впервые за 26 лет.

Теперь в активе олимпийской команды России на Играх в Пхенчхане 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

Олимпиада-2018 завершается в воскресенье.