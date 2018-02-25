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Норвежская лыжница Бьорген стала восьмикратной чемпионкой ОИ

Есть обновление от 11:21

Она выиграла забег на 30 км

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Норвежка Марит Бьорген выиграла лыжный забег на 30 км в рамках зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Таким образом, она стала восьмикратной олимпийской чемпионкой.

Второе место заняла представительница Финляндии Криста Пармакоски, третье – шведка Стила Нильссон.

Россиянки финишировали в следующем порядке: 11.Анастасия Седова, 15.Алиса Жамбалова, 24.Наталья Непряева.

Этим забегом завершилась соревновательная часть зимней Олимпиады-2018.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию заключительного соревновательного дня.

Теги: Олимпиада-2018, лыжные гонки
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