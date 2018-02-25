Норвежская лыжница Бьорген стала восьмикратной чемпионкой ОИ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Норвежка Марит Бьорген выиграла лыжный забег на 30 км в рамках зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
Таким образом, она стала восьмикратной олимпийской чемпионкой.
Второе место заняла представительница Финляндии Криста Пармакоски, третье – шведка Стила Нильссон.
Россиянки финишировали в следующем порядке: 11.Анастасия Седова, 15.Алиса Жамбалова, 24.Наталья Непряева.
Этим забегом завершилась соревновательная часть зимней Олимпиады-2018.
"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию заключительного соревновательного дня.