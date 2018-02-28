Медведев передал призерам Олимпиады ключи от внедорожников BMW

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Чествования российских олимпийцев, вернувшихся с победами из южнокорейского Пхенчхана, продолжились в Москве.

Сначала госнаграды победителям Олимпиады в Пхенчхане вручил в среду в Кремле президент Владимир Путин. В эти минуты премьер Медведев на торжественной церемонии в Доме правительства передает призерам Игр ключи от престижных иномарок.

Обладатели золота ОИ-2018 получат ключи от автомобилей BMW X6, серебряные призеры станут обладателями BMW X5, бронзовые - BMW X4.

Автомобили - уже традиционный подарок российским спортсменам-победителям Олимпиад. В 2010 и в 2012 годах олимпийцы становились хозяевами внедорожников марки Audi, в 2014 году после Олимпиады в Сочи глава правительства РФ вручал им ключи от Mercedes. В 2016 году призеров ждали BMW X6, X4 и X3.

Приобретение автомобилей спонсирует Фонд поддержки олимпийцев России, состоящий из крупных российских предпринимателей. Попечительский совет Фонда возглавляет Медведев. В прошлом году в Фонде сообщали, что все автомобили BMW, приготовленные для спортсменов, российской сборки.