Российские фанаты пообещали английским устроить "фестиваль насилия" на ЧМ-2018

Об этом говорится в фильме о российских футбольных хулиганах, выход полной версии которого ожидается вечером на телеканале BBC2

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские футбольные хулиганы пообещали сделать своей мишенью фанатов сборной Англии на чемпионате мира 2018 года, пишет The Guardian.

Издание ссылается на кадры из документального фильма "Армия российских хулиганов", полная версия которого должна выйти в четверг вечером на телеканале BBC2.

Фигурирующие в фильме российские фанаты предупредили английских "коллег" о том, что для них чемпионат мира 2018 года станет "фестивалем насилия".

В частности, парень по имени Денис, возглавляющий России одну из группировок, заявил, что английские фанаты, которые приедут на ЧМ, неизбежно будут подвергнуты насилию. "Это 100% гарантировано", - подчеркнул он.

Во время чемпионата Европы летом 2016 года в Марселе на улицах бесчинствовали английские болельщики, а в день матча сборных начались их стычки с российскими фанатами. Во время игры зрители на российских секторах использовали пиротехнику, а после финального свистка часть российских фанатов прорвалась в соседний сектор и атаковала английских болельщиков, затеяв потасовку.

За участие в беспорядках суд в Марселе приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет. Директор по работе с болельщиками ФК "Локомотив" (Москва) Алексей Ерунов был осужден на два года, директор фан-клуба ФК "Арсенал" (Тула) Сергей Горбачев - на 18 месяцев, болельщик московского "Динамо" Николай Морозов - на 1 год. Зимой они были отпущены на свободу.