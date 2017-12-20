Спорт Зимние Олимпийские игры-2018

МОК выпустил требования к форме российских участников Игр-2018

На форме участников ОИ-2018 из РФ допустима надпись "Олимпийский спортсмен из России" или аббревиатура ОАR

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендацию к экипировке россиян, которые под нейтральным флагом примут участие в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

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На форме спортсменов для участия в церемонии открытия Олимпиады, для выступлений и для тренировок, а также на аксессуарах и оборудовании могут быть изображены аббревиатура ОАR (Olympic Athlete from Russia) или надпись "Олимпийский спортсмен из России".

Форма, которая будет на официальных лицах во время церемонии открытия, на тренировках или где-либо еще, может иметь только одну надпись: ОАR.

Шрифт в надписи на форме "Олимпийский спортсмен из России" должен быть единым, а его размер должен быть пропорционален площади, на которой надпись будет размещена. Это потребует отдельного одобрения от МОК.

Элементы одежды могут содержать только два цвета национального флага и при совмещении не должны преобразовываться в российский флаг.

Государственный герб РФ, эмблема Олимпийского комитета России должны быть заменены аббревиатурой ОАR.

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На форме не должно быть элементов дизайна национальной идентификации.

Рекомендации применяются ко всем спортсменам, тренерам и оборудованию. Форма, аксессуары, оборудование должно быть одобрено МОК.

Отмечается, что врачи и тренеры, о которых упоминается в докладе комиссии МОК Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой проб россиян, взятых во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, не получат аккредитацию Олимпийских игр в Пхенчхане.

Отдельная группа экспертов оценит каждого атлета из России на предмет соответствия критериям, позволяющим ему считаться "чистым" и выступить на Олимпиаде 2018.

Ранее МОК отстранил ОКР от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, российские спортсмены, которые будут допущены к соревнованиям, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

Теги: Олимпиада-2018, МОК
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МОК выпустил требования к форме российских участников Игр-2018

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