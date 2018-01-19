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МОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ до 389 человек

В Пхенчхан также не рекомендовали приглашать 51 тренера и 10 медицинских работников из России

МОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ до 389 человек
Фото: Reuters

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пул российских спортсменов, которых могут допустить до Олимпиады, сокращён Международным олимпийским комитетом (МОК) до менее чем 400 человек, сообщает МОК.

"На сегодняшний день первоначальный пул предварительной регистрации, состоящий из 500 спортсменов, был уменьшен группой МОК, отвечающей за приглашения спортсменов, на 111 человек", - говорится в сообщении пресс-службы МОК на ее сайте.

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Ни одного спортсмена, отстранённых от Олимпиад комиссией МОК вследствие нарушения антидопинговых правил, в списке нет, хотя пока многие из них ожидают решений Международного спортивного суда по апелляциям в связи с отстранением.

Более 80% спортсменов из предварительного списка не участвовали в играх в Сочи, то есть это "новое поколение" спортсменов, отмечает МОК.

У спортсменов из пула брали допинг-пробы чаще, чем у спортсменов других стран.

Пока невозможно предсказать, кто из пула попадет на игры, список предварительный, квалификация продолжается, группа МОК выберет из этого списка спортсменов, которых пригласит на Олимпиаду, позже.

Кроме того, группа не рекомендовала МОК приглашать на Олимпиаду 51 тренера и 10 медицинских работников, занимавшихся с отстранёнными спортсменами.

Теги: МОК, ОИ-2018
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