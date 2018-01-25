"Известия" сообщили о возможном недопуске на ОИ-2018 всех российских участников Игр в Сочи

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Состав российской делегации на зимние Олимпийские игры 2018 года может сократиться за счет чемпионов Игр 2014 года, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России (ОКР).

"В лучшем случае комиссия Николь Хевертц (Международного олимпийского комитета - ИФ) согласится со списком Валери Фурнейрон и не будет дальше сокращать российскую делегацию, но в такое развитие событий уже верится с трудом. Худший вариант - если из списка российских олимпийцев вычеркнут всех спортсменов, которые принимали участие в Играх-2014 в Сочи, а это довольно внушительный список. Это и спортсмены, и тренеры", - говорится в сообщении.

Окончательный состав российской делегации объявят до 28 января.

Отмечается, что если комиссия МОК действительно решит исключить из списка всех участников сочинской Олимпиады, то сборная России лишится ряда потенциальных медалистов Игр-2018, в том числе призеров Сочи-2014, которых еще не отстранили от участия в соревнованиях в Пхенчхане. Среди них - Вик Уайлд (два золота, сноуборд), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (золото в командных соревнованиях, фигурное катание), Илья Черноусов (золото, лыжные гонки), Семен Елистратов и Руслан Захаров (оба - золото в эстафете, шорт-трек), Николай Олюнин (серебро, сноуборд), Ольга Граф (бронза, конькобежный спорт), Александр Смышляев (бронза, фристайл), Алена Заварзина (бронза, сноуборд), а также Юлия Скокова и Екатерина Шихова (бронза в командной гонке, конькобежный спорт).

Во вторник президент федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что все российские сноубордисты допущены к Олимпийским играм в Пхенчхане. "В заявке были: Соболев, Уайлд, Сарсембаев, Логинов, Заварзина, Тудегешева и ещё три девочки, имена которых мы назовём позднее. Они допущены, просто продолжают квалификационный отбор", - сказал он.

Тихомиров отметил, что в команде сложилась нервная обстановка из-за ситуации с допуском россиян до Олимпиады. "Вик Уайлд очень волновался, мы с ним на связи. Было много разных слухов, но в итоге ту команду, которую мы составили, утвердили", - добавил он.

Решение не приглашать участников сочинской Олимпиады может отразиться и на хоккейной сборной: в сочинской Олимпиаде принимали участие лидеры российской команды Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Вячеслав Войнов.

Во вторник Федерация хоккея России сообщила, что в четверг будет объявлен состав сборной России на Олимпиаду 2018 года, при этом, приглашения не получили Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

"Учитывая повышенный ажиотаж вокруг вопроса участия нашей команды в предстоящих Олимпийских играх, Федерация хоккея России считает необходимым разъяснить, что указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях, однако, согласно принятому МОК порядку участия российских спортсменов в Играх 2018 года, на настоящий момент они не получили приглашения", - говорилось в сообщении.

"При этом МОК особо подчеркнул, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении антидопинговых правил. Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов", - отметила ФХР.

22 января представители МОК передали ОКР список лиц, которые по решению Исполкома МОК могут быть приглашены к участию в Олимпийских играх в Корее. В тот же день Федерация хоккея России получила от ОКР информацию о приглашенных хоккеистах.

В этот список включены: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Никита Гусев, Михаил Григоренко, Павел Дацюк, Василий Демченко, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Павел Красковский, Егор Коршков, Роман Любимов, Илья Любушкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Виктор Тихонов, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Никита Трямкин, Максим Шалунов, Александр Шарыченков, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Сергей Шумаков, Игорь Шестеркин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.

5 декабря 2017 года исполком МОК решил временно приостановить членство Олимпийского комитета России, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только "чистые" от допинга российские спортсмены под нейтральным флагом. Их отбором займется специальная комиссия.