Роскомнадзор внес в запрещенный список 858 страниц сайтов с поддельными билетами на ЧМ-2018

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На основании вступивших в силу судебных решений Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации 858 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов на Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Отмечается, что на основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов (822) противоправная информация удалена. В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к восьми интернет-страницам.

Срок исполнения требований, направленных в адрес владельцев 28 сайтов (а также провайдерам хостинга), на сегодняшний день не истек, сообщает Роскомнадзор.

Во вторник стартовал второй период второго этапа продажи билетов на матчи турнира. Приобрести билеты можно на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) в порядке живой очереди. Этап продлится до 3 апреля.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.