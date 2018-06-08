Главные новости
В миреСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомВ РоссииПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеВ России"Прямая линия" с Путиным. Коротко
Спорт

Лондон выразил опасения по поводу безопасности британских болельщиков в РФ

По мнению парламентариев, в зоне особого риска окажутся представители всех меньшинств - от темнокожих до геев

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным делам британского парламента распространил заявление, в котором выражается озабоченность безопасностью болельщиков из Великобритании, которые намерены приехать в Россию на чемпионат мира по футболу.

"Члены парламента сохраняют особую обеспокоенность вопросами обеспечения безопасности своих болельщиков, представляющих темнокожих, азиатов и нацменьшинства, а также ЛГБТ сообщество, которые уже сталкиваются с риском нападений и преследований в стране, правительство которой предпринимает слишком мало усилий по борьбе с гомофобией", - зачитал заявление комитета его председатель Том Тугендхат.

СпортБританские власти заверили сограждан в безопасности поездок на ЧМ-2018Британские власти заверили сограждан в безопасности поездок на ЧМ-2018Читать подробнее

В заявлении отмечается, что комитет "призвал министерство иностранных дел представить гарантии, полученные им от российских властей, по обеспечению безопасности представляющих ЛГБТ болельщиков". Пока, по словам Тугендхата, полученных от министерства заверений недостаточно.

"МИД должен предоставить болельщикам максимум информации в оставшееся короткое время. Британские болельщики должны знать, как поступать в рискованных ситуациях, чтобы избежать насилия", - подчеркнули парламентарии.

В сообщениях СМИ указывается, что около 10 тыс. британских болельщиков планируют приехать в Россию, посетить Волгоград, где английская сборная должна сыграть свой первый матч с Тунисом 18 июня.

Ранее британское посольство в Москве сообщило, что Великобритания и Россия подписали меморандум о взаимопонимании для обеспечения сотрудничества между органами внутренних дел двух стран на время проведения Чемпионата мира по футболу.

"От имени министерства внутренних дел Великобритании посол Лори Бристоу подписал Меморандум о взаимопонимании с министерством внутренних дел России по сотрудничеству полиции с целью обеспечения безопасности британских болельщиков на Чемпионате мира по футболу", - говорится в сообщении дипмиссии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЧМ-2018, Великобритания
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Путин объяснил, почему невозможно отправить в отставку МуткоПутин объяснил, почему невозможно отправить в отставку Мутко
Президент отметил, что нельзя вице-премьера увольнять после давления на него из-за допингового скандалаПодробнее
 Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФАРоссия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА
Это - новый антирекорд национальной команды страны, у нее самая худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018Подробнее
 IBF лишила казахстанского боксера Геннадия Головкина титула чемпиона мираIBF лишила казахстанского боксера Геннадия Головкина титула чемпиона мира
Головкин не провел бой с обязательным претендентом украинцем Сергеем ДеревянченкоПодробнее
 Шарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"Шарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
Представителей России во взрослых одиночных разрядах на турнире во Франции не осталосьПодробнее
Сборные России и Турции по футболу сыграли вничьюСборные России и Турции по футболу сыграли вничью
Это был заключительный матч россиян перед стартом ЧМ-2018Подробнее
 Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменовForbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
Больше всех за минувший год заработал американский боксер Флойд МейвейзерПодробнее
 Россия - Турция. ОнлайнРоссия - Турция. Онлайн
Товарищеский матч прошел в Москве и завершился вничьюПодробнее
 Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-оффАлександр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-офф
Лучший бомбардир в истории сборной РФ оценил "Интерфаксу" ее перспективы на ЧМ-2018, рассказал о работе с молодежью и объяснил, почему не интересуется политикойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомВ РоссииПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеВ России"Прямая линия" с Путиным. КороткоЭкономикаМинфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%В миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"В РоссииПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова

Великобритания предложит G7 создать "силы быстрого реагирования" на политику России

Хабаровские власти поищут для пожаловавшегося Путину москвича новый "дальневосточный гектар"

Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109 человек

Поиски пропавших без вести приостановлены Подробнее

Лондон выразил опасения по поводу безопасности британских болельщиков в РФ

По мнению парламентариев, в зоне особого риска окажутся представители всех меньшинств - от темнокожих до геев Подробнее

Досрочные выборы губернатора Приморья назначены на 9 сентября

Оргкомитет ЧМ-2018 пообещал пресекать провокации украинских болельщиков

СМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с Трампом

СМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомВена готова взять на себя организацию саммита, пишет WSJ Подробнее

Топ-менеджер "Роснано" отказался признать вину по новому делу

Против топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничестве

Против топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеОбвинение выдвинуто за день до того, как у Андрея Горькова заканчивался срок ареста по первому делу Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru