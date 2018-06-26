Спорт

Шведская сборная приняла извинения от немецкой команды за инцидент после матча в Сочи

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Капитан сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист считает, что инцидент, связанный с высказываниями немецкой делегации после матча с Германией в Сочи, сделал его команду сильнее.

"Нельзя терпеть такие высказывания расистские. Мы очень четко выразили свое мнение, недопустимо такое поведение. (...) в какой то степени на нас это повлияло, но это сделало нашу команду сильнее", - заявил Гранквист на пресс-конференции во вторник в Екатеринбурге.

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По его словам, шведская команда приняла извинения немецкой команды. "Они же извинились и мы это приняли (...) Несколько часов после этого разочарование было сильным. Не только то, что мы проиграли, но и как они вели себя. Но мы проявляем силу как команда", - подчеркнул футболист.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон назвал поведение немецкой команды неспортивным. "Это никакого отношения к футболу не имело. На поле ты можешь проявлять свои эмоции, но неспортивное поведение по отношению к соперникам - это некрасиво", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ФИФА начала расследование в отношении членов делегации сборной Германии, которые позволили себе неуважение к сборной Швеции сразу после окончания матча между этими командами во втором туре группового этапа ЧМ-2018 в России.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Германия, Швеция
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