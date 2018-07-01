После победы сборной России тысячи людей вышли на Невский проспект в Петербурге

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - После победы сборной России над Испанией в 1/8 чемпионата мира по футболу в центр Петербурга стянуты дополнительные силы полиции, болельщики празднуют победу, передал корреспондент "Интерфакса" в воскресенье.

После окончания матча на Невский проспект и прилегающие улицы вышли тысячи людей. Проезжающие машины непрерывно сигналят фанатам, которые размахивают национальными флагами.

На центральных станциях метро выставлены дополнительные наряды полиции. На улицах дежурят бойцы ОМОН и Росгвардии, экипажи ДПС контролируют трафик. В настоящее время болельщики не мешают проезду транспорта.

В воскресенье футболисты сборной России добились победы над национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Основное время матча, прошедшего на поле московского стадиона "Лужники", завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти - 4:3.

Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.