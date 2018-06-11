Сборная Сербии прилетела в Калининград

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Калининград прилетела сборная Сербии по футболу, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту "Храброво".

"Сегодня примерно в 12:00 в аэропорт прибыл чартерный рейс, который доставил сборную Сербии в Калининград", - сообщил представитель аэропорта.

После встречи футболисты отправились в приморский курорт "Светлогорск", где для размещения команды специально построена спортивная база "Балтия".

Сегодня же в Светлогорске пройдет торжественное открытие Сербского сквера, который оформлен в национальных традициях балканской страны.