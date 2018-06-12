Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Движение на дорогах в Москве 13-14 июня будет сильно осложнено из-за большого количества гостей на открытии Чемпионата мира, власти просят пользоваться городским транспортом.

"Завтра и послезавтра, 13-14 июня, в преддверие открытия чемпионата мира в Москве ожидается приезд большого количества гостей, болельщиков, делегаций разных стран. В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы во вторник.

По словам собеседника агентства, по городу будут перемещаться клиентские группы ФИФА, автобусы болельщиков, в связи с этим ожидается сложная дорожная ситуация.

В ЦОДД призвали горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от личных автомобилей. "Это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока", - подчеркнули в ведомстве.

Накануне на Воробьевых горах в Москве состоялось открытие Фестиваля болельщиков, которое посетили около 25 тысяч зрителей. Несколькими днями ранее в столице открылся оперативный штаб ЧМ-2018, расположенный на территории Лужников.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

3 июня был обнародован окончательный состав российской команды для участия в ЧМ, в него вошли 23 футболиста.