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Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июня

В Центре организации дорожного движения призвали горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от личных автомобилей

Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июня
Москва
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Движение на дорогах в Москве 13-14 июня будет сильно осложнено из-за большого количества гостей на открытии Чемпионата мира, власти просят пользоваться городским транспортом.

"Завтра и послезавтра, 13-14 июня, в преддверие открытия чемпионата мира в Москве ожидается приезд большого количества гостей, болельщиков, делегаций разных стран. В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы во вторник.

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По словам собеседника агентства, по городу будут перемещаться клиентские группы ФИФА, автобусы болельщиков, в связи с этим ожидается сложная дорожная ситуация.

В ЦОДД призвали горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от личных автомобилей. "Это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока", - подчеркнули в ведомстве.

Накануне на Воробьевых горах в Москве состоялось открытие Фестиваля болельщиков, которое посетили около 25 тысяч зрителей. Несколькими днями ранее в столице открылся оперативный штаб ЧМ-2018, расположенный на территории Лужников.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

3 июня был обнародован окончательный состав российской команды для участия в ЧМ, в него вошли 23 футболиста.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

29 фотографий
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)Вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА)Вратарь Владимир Габулов (&quot;Брюгге&quot; Бельгия)Вратарь Сослан Джанаев (&quot;Рубин&quot;)Вратарь Андрей Лунев (&quot;Зенит&quot;)Защитник Владимир Гранат (&quot;Рубин&quot;)
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)
Теги: Москва, ЦОДД, футбол, ЧМ-2018
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