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Аналитики Goldman Sachs прочат Бразилии победу в чемпионате мира по футболу

Есть обновление от 14:55

Россия, по оценкам аналитиков, не выйдет из группового этапа

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Бразилия имеет наибольшие шансы на победу в чемпионате мира по футболу и уже шестой такой кубок в своей коллекции, подсчитали аналитики Goldman Sachs, опираясь на глубокий анализ данных с использованием машинного обучения и эконометрики.

Вероятность того, что бразильская команда выиграет турнир, оценивается инвестбанком в 18,5%.

Для расчетов использованы 200 статистических моделей, отсортированы данные по всем игрокам и последние результаты командных матчей, а также проведены 1 млн симуляций турнира.

Шансы Франции на первое место - 11,3%, что несколько выше потенциала Германии (10,7%), говорится в обзоре Goldman Sachs.

Всего вероятность победы показана для 10 сборных, причем российской в этом списке нет: по оценкам аналитиков Goldman, Россия не выйдет из группового этапа.

В 2014 году Goldman Sachs также прогнозировал победу Бразилии в мундиале с результатом финального матча с Аргентиной 3:1. Однако тогда Бразилия не вышла из полуфиналов, а чемпионом мира стала Германия.

В прогнозах других инвестбанков на ЧМ-2018, включая Danske Bank, Commerzbank и UBS, Бразилия и Германия - основные фавориты.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

29 фотографий
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)Вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА)Вратарь Владимир Габулов (&quot;Брюгге&quot; Бельгия)Вратарь Сослан Джанаев (&quot;Рубин&quot;)Вратарь Андрей Лунев (&quot;Зенит&quot;)Защитник Владимир Гранат (&quot;Рубин&quot;)
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)
Теги: Goldman Sachs, ЧМ-2018
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Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
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АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
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Республика КореяРеспублика Корея00000
 
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