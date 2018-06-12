Украинские правозащитники предупредили болельщиков о рисках поездок на ЧМ-2018

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Украинские болельщики, которые поедут в Россию на чемпионат мира по футболу, могут подвергнуть себя опасности, заявили местные правозащитники. На пресс-конференции во вторник в Киеве руководитель отдела аналитики Украинского Хельсинкского союза по правам человека Олег Мартыненко сообщил, что более 5 тысяч украинских болельщиков собираются посетить чемпионат.

"Эта категория наших болельщиков является чрезвычайно уязвимой, виктимной. Потому что, в первую очередь, они приезжают на короткий срок и, в отличие от наших работников, не согласны длительное время подчиняться российским традициям, законам, - они едут развлекаться", - отметил Мартыненко.

Правозащитник полагает, что поведение украинских болельщиков будет "в лучшем случае нейтральным, но не таким, которое бы полностью устраивало российское законодательство". По его словам, болельщик может что-то выкрикивать на стадионе, ходить по улицам и высказывать свое мнение на украинском языке, что может вызвать непонимание патриотически настроенных россиян.

"Конфликты в этой цепочке событий могут быть... 5 тысяч наших граждан по собственной воле поместили себя в обстановку, где они являются объектом повышенного криминогенного интереса... Эксцессы возможны с любой стороны", - утверждал Мартыненко.

В свою очередь, начальник управления МВД Украины Александр Павловский пояснил, что юрисдикция правоохранительных органов распространятся только на территорию Украины, поэтому МВД призывает украинцев быть осторожными и придерживаться рекомендаций, которые изложены на официальных сайтах, в том числе министерства иностранных дел.

"Рассудительность граждан - их собственное дело, МВД не может повлиять на сознательность людей, выезжающих за границу, мы может только предупредить, чтобы они были внимательны и осторожны и соблюдали рекомендации. К сожалению, больше ничего мы сделать не можем", - добавил представитель МВД.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. К началу июня около 6 тыс. украинцев приобрели билеты на матчи Мундиаля.