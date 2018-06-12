За тренировкой бразильской сборной в Сочи наблюдали 5 тыс. фанатов

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вратарь сборной Бразилии Алисон высказал мнение, что игроки его команды смогут поднять над головами трофей чемпионата мира по футболу 2018 года после финального матча.

"Самое главное для нас - победить и снова поднять трофей", - сказал Алисон на пресс-конференции в Сочи во вторник, отметив, что бразильская команда отличается от других участниц ЧМ креативностью и красивым футболом.

Во вторник на стадионе в Сочи состоялась открытая тренировка сборной команды Бразилии. По данным организаторов мероприятия, тренировку посетили порядка пяти тысяч болельщиков.

Футбольная команда Бразилии прилетела в аэропорт Сочи накануне. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе сочинской администрации, встречали футболистов под песни женского ансамбля "Любо", на входе их ждали казак и казачка с караваем.

Между тем, аналитики Goldman Sachs посчитали, опираясь на глубокий анализ данных с использованием машинного обучения и эконометрики, что Бразилия имеет наибольшие шансы на победу в чемпионате мира по футболу и уже шестой такой кубок в своей коллекции.

ЧМ по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.