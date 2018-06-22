Бразилия - Коста-Рика. Онлайн

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Главный судья - голландец Бьорн Куйперс, представитель страны, не попавшей на ЧМ-2018. Уж ему-то абсолютно все равно, как сыграет здесь та или иная команда. А меня зовут Владимир Нардин - представитель страны, принимающей турнир. И мне абсолютно не все равно, интересен ли будет для вас этот репортаж или нет!