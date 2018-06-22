Бразилия - Коста-Рика. Онлайн

В Петербурге проходит матч второго тура ЧМ-2018 с участием представителей группы E
Марсело пробил слева, не входя в штрафную, в дальний угол. Мимо!
Неймар выскочил один на один слева, но не смог перекинуть мяч через Наваса!
Мяч в воротах сборной Коста-Рики! Но гол провели с положения "вне игры". Засчитывать его не будут
Неудачно бразильцы выполнили штрафной, мяч покинул поле
Кстати (Бразилия заработала штрафной, самое время написать об этом!) в Пензе отчетливо слышен в разговоре местных жителей мордовский акцент. А вот в Саранске слух это не так улавливает!
Приехавший в Саранск на ЧМ мэр колумбийского города по ошибке забронировал отель в Пензе
Ведь Саранск и Пенза по названиям так похожи!
Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас, на клубном уровне защищающий цвета (и, конечно же, ворота) мадридского "Реала", прыгнул за мячом после подачи и поймал его
Неймара сбивают на левом фланге бразильской атаки. Очередной стандарт в исполнении бразильцев!
По ударам по воротам счет уже 3-1 в пользу бразильцев. По ударам в створ - 1-0 в их же пользу!
Вот это момент у сборной Коста-Рики! Борхес получил передачу от лицевой линии справа и из пределов штрафной пробил низом в дальний угол! По воротам не попал!!!!
Неймар подавал в штрафную: защитники смогли выбить мяч
У правого угла штрафной площади бразильцы заработали право на стандарт. Коста-риканцы выстроили стенку, состоящую из двух человек
Бразильские игроки активно атакуют, теряют мяч, но тут же отбирают его, включая прессинг
Для удобства приведу вам и составы команд с расстановками.
Одержит ли сегодня Бразилия🇧🇷 первую победу на #ЧМ2018?#BRACRC pic.twitter.com/GmK7uB1FDv— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 22, 2018
Кстати, о трибунах: сначала мне показалось, что огромное количество мест пустует. Но присмотрелся и сообразил, что это не кресла желтые/пустые, а болельщики, облаченные в бразильский желтый цвет. Просто на стартовых минутах игры они ведут себя сверхспокойно и не подают признаки своего присутствия
Бразилия сегодня играет в синей форме, а Коста-Рика - в белой. Только что бразилец Коутиньо попытался добиться успеха. Примерно с линии штрафной он нанес вполне себе опасный удар, вызвав эмоцию трибун. По воротам не попал
Главный судья - голландец Бьорн Куйперс, представитель страны, не попавшей на ЧМ-2018. Уж ему-то абсолютно все равно, как сыграет здесь та или иная команда. А меня зовут Владимир Нардин - представитель страны, принимающей турнир. И мне абсолютно не все равно, интересен ли будет для вас этот репортаж или нет!
Матч начался!
Не все настроены на просмотр игры. Даже пробел забыли поставить во фразе "to see" ("смотреть"). Полностью выражение звучит так: "Сегодня мы не хотим смотреть это". Перевел без Google Translate, честное слово!
#BRACRC— Tumelo🎀 (@Melo_Lets) June 22, 2018
Today we don't want tosee this. pic.twitter.com/Av8nOah7u0
Сейчас зазвучат гимны стран!
Команды выходят на поле! Очередная дрожь в моем теле при наблюдении этой картины! Как же круто, что чемпионат мира по футболу проходит в России!
Король футбола и матрешка
While waiting for #BRACRC, the King of Football #Pele shares with us his Champion Advice: “In order to be a champion, you have to respect others and never think you are the best”. #HublotLovesFootball #WorldCup pic.twitter.com/tfQIB64OVF— Hublot (@Hublot) June 22, 2018
Наш читатель предполагает. Присоединяйтесь!
Думаю что счёт 4-2 в пользу Бразилии.Хотя прогнозы в России нереально делать...Это же РОССИЯ!!!Аминь.Брат Александр,простой Советский человек.— Александр Хоретлев (@brat_alex1961) June 22, 2018
Анатолий Бышовец прокомментировал игру сборной Аргентины, а заодно дал прогноз на сегодняшние матчи
Бышовец назвал причины провала Аргентины на ЧМ-2018 https://t.co/qP9iTU957g— Интерфакс (@interfax_news) June 22, 2018
Легкий офф-топ. У сборной Австралии свой подход к тренировкам
🌞🌞🌞— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 22, 2018
Сборная Австралии #AUS ловит солнечные лучи на стадионе "Трудовые резервы" в Казани#ЧМ2018 pic.twitter.com/6FebYQuaav
Стартовые составы команд:
#BRA vs #CRC— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 22, 2018
Стартовые составы команд#BRACRC #ЧМ2018 pic.twitter.com/DMKhzamCeD
В первом туре Бразилия сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1), а Коста-Рика уступила Сербии (0:1)
Матч пройдет в Петербурге в пятницу и стартует в 15:00 по московскому времени!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики!