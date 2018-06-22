ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
EБразилия Бразилия0 : 0Идет первый таймКоста-Рика Коста-РикаИдет первый таймонлайнDНигерия Нигерия– : –18:00Исландия Исландия18:00EСербия Сербия– : –21:00Швейцария Швейцария21:00

Бразилия - Коста-Рика. Онлайн

В Петербурге проходит матч второго тура ЧМ-2018 с участием представителей группы E

Бразилия - Коста-Рика. Онлайн
Фото: Reuters

В Петербурге проходит матч второго тура ЧМ-2018 с участием представителей группы E

29'

Марсело пробил слева, не входя в штрафную, в дальний угол. Мимо!

27'

Неймар выскочил один на один слева, но не смог перекинуть мяч через Наваса!

25'

Мяч в воротах сборной Коста-Рики! Но гол провели с положения "вне игры". Засчитывать его не будут

22'

Неудачно бразильцы выполнили штрафной, мяч покинул поле

21'

Кстати (Бразилия заработала штрафной, самое время написать об этом!) в Пензе отчетливо слышен в разговоре местных жителей мордовский акцент. А вот в Саранске слух это не так улавливает!

18'

Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас, на клубном уровне защищающий цвета (и, конечно же, ворота) мадридского "Реала", прыгнул за мячом после подачи и поймал его

16'

Неймара сбивают на левом фланге бразильской атаки. Очередной стандарт в исполнении бразильцев!

14'

По ударам по воротам счет уже 3-1 в пользу бразильцев. По ударам в створ - 1-0 в их же пользу!

12'

Вот это момент у сборной Коста-Рики! Борхес получил передачу от лицевой линии справа и из пределов штрафной пробил низом в дальний угол! По воротам не попал!!!!

10'

Неймар подавал в штрафную: защитники смогли выбить мяч

9'

У правого угла штрафной площади бразильцы заработали право на стандарт. Коста-риканцы выстроили стенку, состоящую из двух человек

7'

Бразильские игроки активно атакуют, теряют мяч, но тут же отбирают его, включая прессинг

5'

Для удобства приведу вам и составы команд с расстановками. 

4'

Кстати, о трибунах: сначала мне показалось, что огромное количество мест пустует. Но присмотрелся и сообразил, что это не кресла желтые/пустые, а болельщики, облаченные в бразильский желтый цвет. Просто на стартовых минутах игры они ведут себя сверхспокойно и не подают признаки своего присутствия

3'

Бразилия сегодня играет в синей форме, а Коста-Рика - в белой. Только что бразилец Коутиньо попытался добиться успеха. Примерно с линии штрафной он нанес вполне себе опасный удар, вызвав эмоцию трибун. По воротам не попал

1'

Главный судья - голландец Бьорн Куйперс, представитель страны, не попавшей на ЧМ-2018. Уж ему-то абсолютно все равно, как сыграет здесь та или иная команда. А меня зовут Владимир Нардин - представитель страны, принимающей турнир. И мне абсолютно не все равно, интересен ли будет для вас этот репортаж или нет!

1'

Матч начался!

Не все настроены на просмотр игры. Даже пробел забыли поставить во фразе "to see" ("смотреть"). Полностью выражение звучит так: "Сегодня мы не хотим смотреть это". Перевел без Google Translate, честное слово!

Сейчас зазвучат гимны стран!

Команды выходят на поле! Очередная дрожь в моем теле при наблюдении этой картины! Как же круто, что чемпионат мира по футболу проходит в России!

Король футбола и матрешка

Наш читатель предполагает. Присоединяйтесь!

Анатолий Бышовец прокомментировал игру сборной Аргентины, а заодно дал прогноз на сегодняшние матчи

Легкий офф-топ. У сборной Австралии свой подход к тренировкам

Стартовые составы команд:

В первом туре Бразилия сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1), а Коста-Рика уступила Сербии (0:1)

Матч пройдет в Петербурге в пятницу и стартует в 15:00 по московскому времени!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики!

Теги: футбол, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Бразилия - Коста-Рика. ОнлайнБразилия - Коста-Рика. Онлайн
В Петербурге проходит матч второго тура ЧМ-2018 с участием представителей группы EПодробнее
 Болельщик из США попал в психбольницу в ПетербургеБолельщик из США попал в психбольницу в Петербурге
Мужчина вел себя неадекватно, и его отправили в больницу из гостиницыПодробнее
 Сборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018Сборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018
Хорваты досрочно завоевали путевку в плей-офф; аргентинцы, набрав 1 очко в двух матчах, рискуют не выйти из группыПодробнее
 Аргентина - Хорватия. ОнлайнАргентина - Хорватия. Онлайн
В Нижнем Новгороде проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018Подробнее
 Сборная Франции победила Перу и завоевала путевку в плей-офф ЧМСборная Франции победила Перу и завоевала путевку в плей-офф ЧМ
Команда Перу лишилась шансов попасть в 1/8 финалаПодробнее
 Матч Дания - Австралия посетил миллионный зритель ЧМ-2018Матч Дания - Австралия посетил миллионный зритель ЧМ-2018
Средняя заполненность арен составляет 97%Подробнее
 Франция - Перу. ОнлайнФранция - Перу. Онлайн
В Екатеринбурге проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018Подробнее
 В РФС призвали не судить плохо обо всех англичанах из-за нацистских песен фанатовВ РФС призвали не судить плохо обо всех англичанах из-за нацистских песен фанатов
ФИФА уже ведет расследование инцидента, когда английские болельщики пели нацистские песни и изображали нацистское приветствие в ВолгоградеПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
ИсландияИсландия10101
АргентинаАргентина20111
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В РоссииВалентин Юмашев назначен советником Владимира ПутинаВ РоссииОколо тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформыВ РоссииМинобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войныВ РоссииБолельщик из США попал в психбольницу в ПетербургеСпортСборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018ЭкономикаКомитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/с

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/сРеальный рост между тем будет на уровне 600 тыс. б/с Подробнее

Владельца лодочной станции перевели под домашний арест по делу о ЧП с катамараном на Волге

Журналисту из Нигерии в Волгограде вернули потерянную сумку с документами и техникой

Венедиктов возглавил штаб наблюдателей за выборами мэра Москвы

Правительство предложило обложить акцизами кальянную смесь

Правительство РФ одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспия

Сотрудников бюро медсоцэкспертизы Дагестана задержали по делу о взятках

Русецкая возглавила Общественную палату Москвы вместо Ремчукова на предвыборный период

Пятница стала самым жарким днем в Москве с начала года

Пятница стала самым жарким днем в Москве с начала годаВ течение дня температура может приблизиться к абсолютному рекорду Подробнее

Меркель сыграла в мяч с сирийскими беженцами

Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 лет колонии за взяточничество

Азиатские индексы завершили неделю максимальным падением с марта

"Роскосмос" протестировал тепловую защиту платформы будущего марсохода

На севере Байкала ухудшилась экологическая ситуация из-за водорослей спирогир

В Киеве решили убедить Tesla открыть производство аккумуляторов на Украине

Бразилия - Коста-Рика. Онлайн

Бразилия - Коста-Рика. ОнлайнВ Петербурге проходит матч второго тура ЧМ-2018 с участием представителей группы E Подробнее

КНДР и Южная Корея договорились о встрече разделенных войной семей

Мосгорсуд оставил пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского под домашним арестом

Airbus задумался об уходе из Великобритании из-за Brexit

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+