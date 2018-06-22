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Бышовец назвал причины провала Аргентины на ЧМ-2018

Есть обновление от 14:00

На чемпионате мира его впечатляет только сборная России

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что при нынешнем построении игры сборной Аргентины этой команде тяжело рассчитывать на успех.

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На ЧМ-2018 в России Аргентина в двух матчах набрала 1 очко. В первом туре команда сыграла вничью с Исландией (1:1), во втором – уступила Хорватии (0:3).

"Игра, построенная на одном человеке, практически обречена. Она нарушает все игровые связи и командные действия. Отдаёшь мяч Месси и смотришь, что он сделает – а он ничего не может в нынешнем состоянии. Что сделали хорваты – сумели разрушить доставку мяча к Лионелю и другим нападающим, обесточили этот поток", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Ну, и самая большая проблема, когда игрок перерастает тренера. Это подрывает и авторитет, и субординацию, когда команда подстраивается под одного человека. Эти проблемы начались ещё с Марадоны. В то же время целенаправленные действия целой группы игроков сборной Хорватии принесли успех команде. Почувствуйте разницу", - отметил он, ранее предсказав ничью и поражение Аргентины в первом и втором турах соответственно.

"Франция выигрывает за счет везения"

Сборная Франции накануне победила Перу со счетом 1:0 во втором туре (в первом – победила Австралию со счетом 2:1).

"Сборная Франции выигрывает натужно? Да я бы вообще не сказал, что она выигрывает – везёт ей. Что в первом матче с рикошетом от защитника забили, что здесь Мбаппе забивал после срезки и непредсказуемого отскока. Элемент случайности достаточно высокий, а не закономерность", - выразил мнение экс-наставник сборной России.

"На ЧМ-2018 впечатляет только Россия"

Анатолий Бышовец пока не спешит делать прогноз относительно победителя ЧМ-2018.

"Пока вообще никто, кроме сборной России, на чемпионате мира не впечатляет. Поэтому давать прогнозы на чемпиона на данном этапе не берусь. Посмотрим, кто из команд сможет добиться прогресса", - сказал он.

"Нигерия и Исландия сыграют вничью"

Сборная Аргентины по итогам группового этапа рискует остаться за бортом плей-офф. Ее перспективы будут зависеть и от пятничного матча второго тура с участием других ее соперников по группе D.

"В Нигерии куча игроков хороших, казалось бы – что им мешает выигрывать? – задается вопросом Бышовец. - А исландцы очень крепкая команда, боевитая. У них отточены стандартные положения. К тому же у них теперь есть положительный опыт чемпионата Европы. Ничью в матче с Аргентиной они взяли тактикой и физической мощью, которая компенсирует отсутствие высокого класса.

Я бы на ничью здесь поставил. Всё-таки нигерийцы не должны уступать в матче, в котором всё решается в плане борьбы за плей-офф".

В пятницу пройдут еще два матча ЧМ-2018

Бразилия – Коста-Рика

"Бразильцы добьются победы. Думаю, и по стилю, и по уровню пентакампеоны гораздо сильнее. Правда, опять же – часто увлекаются и играют через одного футболиста – Неймара. Это влияет очень эффектно, но это влияет на командные действия. Но всё равно, считаю, выиграет Бразилия. При таком составе даже язык не поворачивается сказать, что может быть другой исход.

Если Бразилия не остановится после первого забитого мяча, как в предыдущей игре, должны выиграть с преимуществом в два гола", - считает Бышовец.

Сербия – Швейцария

"Здесь близко к ничейному результату, хотя хочется поставить на сербов. Швейцарцы сумели отобрать очки у Бразилии, но здесь не столько их старательность сыграла роль, сколько расхлябанность бразильцев. А сербы – это сбалансированная команда, обученная, и я думаю, что какой-нибудь Коларов забьёт свой гол. Там и Иванович играет, близкий для меня игрок, тоже может головой забить при стандартных положениях", - выразил мнение специалист.

"Ладно, ставлю на победу Сербии", - подытожил он.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец
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