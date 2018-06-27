Южная Корея - Германия. Онлайн

Действующий чемпион мира еще не вышел в плей-офф ЧМ-2018, но шанс еще имеет
Сон Хын Мин получил предупреждение
Форвард Томас Мюллер вышел вместо полузащитника Леона Горецки. Это замена в составе сборной Германии
В настоящее время Германия промежуточно находится за бортом плей-офф
Мексика - Швеция. 0:2. Гранквист реализовал пенальти в составе сборной Швеции
Форвард Марио Гомес вышел вместо полузащитника Сами Хедиры в составе сборной Германии
Вернер наносит удар по воротам команды Южной Кореи! Вратарь вытаскивает мяч из "девятки"!
Нападающий Хван Хи Чан вышел вместо полузащитника Ку Чжа Чол в составе сборной Кореи
Мексика - Швеция. 0:1. Скандинавы вышли вперед в параллельной игре благодаря голу Аугустанссона
Мун Сон Мин сорвал атаку сборной Германии, за что получил желтую карточку
Вратарь сборной Кореи Чо Хен У вытащил мяч из угла ворот после удара Горецки!
Начались вторые таймы!
Встретимся во втором тайме, товарищи!
Ответили парой атак участники игры, но до гола дело не довели. Счет 0:0, который вряд ли устраивает обе команды. Но и Мексика со Швецией "предпочли" уйти на перерыв с аналогичным счетом!
Между тем, три минуты добавил арбитр ко времени матча Корея - Германия!
Когда структура проведения чемпионатов мира будет такой же, как и чемпионаты Европы, начиная с 2020 года, то есть в разных странах, предлагаю провести матчи ЧМ на таких полях:
У меня возникали проблемы технического характера (отключался интернет на стадионе), поэтому простите за эту паузу! Спасибо футболистам сборных Германии, Южной Кореи, Мексики, Швеции за то, что отнеслись к моей ситуации с пониманием момента и за это время не нанесли ни одного точного удара, приведшего к голу, в створ. Вы - молодцы!!!
Неудержание мяча Мануэлем Нойером
Your *phew* moment of the day, Germany fans.#KORGER pic.twitter.com/KNhhgBtWt2— DW Sports (@dw_sports) June 27, 2018
Что-то без опасных моментов идет игра!
Сон наносит удар из пределов штрафной по воротам сборной Германии! Выше перекладины!!!!
Ли Чжэ Сон (Южная Корея) получил желтую карточку
Была подача с углового, она завершилась ударом по воротам сборной Германии из-за пределов штрафной площади: мимо!!!
Вратарь Нойер не смог удержать мяч в руках! В итоге мяч был выбит за пределы поля!!
Удар!!!!!!!!!
Право на штрафной заработали футболисты сборной Кореи. До ворот метра 23
Команды перед началом матча
LET'S DO IT! 💪 Kick-off in Kazan 🇰🇷🇩🇪 (1')#DieMannschaft #ZSMMN #KORGER 0-0 pic.twitter.com/6mx1yGWhcj— Germany (@DFB_Team_EN) June 27, 2018
Подача в штрафную корейцев после углового! Вратарь поймал мяч!
В связи с активностью немецких футболистов возникло желание посмотреть на показатели по времени владения мячом прямо сейчас: 75% - 25% в пользу сборной Германии
Кореец Чон У Ен получил желтую карточку за грубый подкат
Левый защитник сборной Германии Хектор открывался на левом же фланге атаки, ему неудачно ассистировал Озил
Немецкие футболисты в атаке: пытаются продавить оборону соперника через левый фланг
На четвертой минуте матча сообщаем об ущербе ФРГ от игры Корея - Германия
Эксперты оценили ущерб экономике ФРГ от матча Германия - Южная Корея https://t.co/dw0UsaVyfl— Интерфакс (@interfax_news) June 27, 2018
Будем следить за событиями обеих встреч. Преимущественно - с участием сборной Германии. Действующие чемпионы мира как-никак!
Матч Корея - Германия начался. Игра Швеция - Мексика, впрочем, тоже!
Команды-то, а? Выходят на поле!
Перед третьим туром положение дел в группе F таково: 1.Мексика - 6 очков, 2.Германия - 3, 3.Швеция - 3. Корея - 0.
Расклад перед последними матчами в группе F 🧐— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 27, 2018
👉 Никто пока не вышел в плей-офф и каждая команда сохраняет хотя бы теоретические шансы на выход из группы
👉 Мексике🇲🇽 достаточно сыграть вничью с Швецией. Остальным командам нужна победа!#MEXSWE #KORGER pic.twitter.com/dIr4S6CdcP
"Ну и причем тут Мексика и Швеция", - возможно спросите вы? "Все так!" - перефразирую свою коллегу Марию. Так вот, от матча Мексики и Швеции что-то да зависит от перспектив Германии на ЧМ-2018
Заодно и составы команд на игру Мексика - Швеция:
Стартовые составы Мексики🇲🇽 и Швеции🇸🇪!#MEXSWE pic.twitter.com/Nkiuxx7I6N— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 27, 2018
Стартовые составы команд!
#KOR vs #GER— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 27, 2018
Представляем составы команд#KORGER #ЧМ2018 pic.twitter.com/N5dv3KnbLf
Матч пройдет в среду в Казани и стартует в 17:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Германии!
Всем здравствуйте!