Южная Корея - Германия. Онлайн

39'

У меня возникали проблемы технического характера (отключался интернет на стадионе), поэтому простите за эту паузу! Спасибо футболистам сборных Германии, Южной Кореи, Мексики, Швеции за то, что отнеслись к моей ситуации с пониманием момента и за это время не нанесли ни одного точного удара, приведшего к голу, в створ. Вы - молодцы!!!