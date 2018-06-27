ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
FРеспублика Корея Республика Корея0 : 0Идет второй таймГермания ГерманияИдет второй таймонлайнFМексика Мексика0 : 1Идет второй таймШвеция ШвецияИдет второй таймАугустинссон (50)EСербия Сербия– : –21:00Бразилия Бразилия21:00EШвейцария Швейцария– : –21:00Коста-Рика Коста-Рика21:00

Южная Корея - Германия. Онлайн

Действующий чемпион мира еще не вышел в плей-офф ЧМ-2018, но шанс имеет

Южная Корея - Германия. Онлайн
Болельщик сборной Германии
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Действующий чемпион мира еще не вышел в плей-офф ЧМ-2018, но шанс еще имеет

65'
?????? ????????

Сон Хын Мин получил предупреждение

64'
??????

Форвард Томас Мюллер вышел вместо полузащитника Леона Горецки. Это замена в составе сборной Германии

63'

В настоящее время Германия промежуточно находится за бортом плей-офф

62'
???!!!

Мексика - Швеция. 0:2. Гранквист реализовал пенальти в составе сборной Швеции

61'
Фото: АР/ТАСС

59'
??????

Форвард Марио Гомес вышел вместо полузащитника Сами Хедиры в составе сборной Германии

58'

Вернер наносит удар по воротам команды Южной Кореи! Вратарь вытаскивает мяч из "девятки"!

56'
??????

Нападающий Хван Хи Чан вышел вместо полузащитника Ку Чжа Чол в составе сборной Кореи

53'
???!!!

Мексика - Швеция. 0:1. Скандинавы вышли вперед в параллельной игре благодаря голу Аугустанссона

50'
?????? ????????

Мун Сон Мин сорвал атаку сборной Германии, за что получил желтую карточку

48'

Вратарь сборной Кореи Чо Хен У вытащил мяч из угла ворот после удара Горецки!

46'

Начались вторые таймы!

Встретимся во втором тайме, товарищи!

45+3'

Ответили парой атак участники игры, но до гола дело не довели. Счет 0:0, который вряд ли устраивает обе команды. Но и Мексика со Швецией "предпочли" уйти на перерыв с аналогичным счетом!

45'

Между тем, три минуты добавил арбитр ко времени матча Корея - Германия!

42'

Когда структура проведения чемпионатов мира будет такой же, как и чемпионаты Европы, начиная с 2020 года, то есть в разных странах, предлагаю провести матчи ЧМ на таких полях:

39'

У меня возникали проблемы технического характера (отключался интернет на стадионе), поэтому простите за эту паузу! Спасибо футболистам сборных Германии, Южной Кореи, Мексики, Швеции за то, что отнеслись к моей ситуации с пониманием момента и за это время не нанесли ни одного точного удара, приведшего к голу, в створ. Вы - молодцы!!!

31'

Неудержание мяча Мануэлем Нойером

28'

Что-то без опасных моментов идет игра!

25'

Сон наносит удар из пределов штрафной по воротам сборной Германии! Выше перекладины!!!!

23'
?????? ????????

Ли Чжэ Сон (Южная Корея) получил желтую карточку

21'

Была подача с углового, она завершилась ударом по воротам сборной Германии из-за пределов штрафной площади: мимо!!!

20'

Вратарь Нойер не смог удержать мяч в руках! В итоге мяч был выбит за пределы поля!!

20'

Удар!!!!!!!!!

19'

Право на штрафной заработали футболисты сборной Кореи. До ворот метра 23

18'

Команды перед началом матча

16'

Подача в штрафную корейцев после углового! Вратарь поймал мяч!

13'

В связи с активностью немецких футболистов возникло желание посмотреть на показатели по времени владения мячом прямо сейчас: 75% - 25% в пользу сборной Германии

10'
?????? ????????

Кореец Чон У Ен получил желтую карточку за грубый подкат

8'

Левый защитник сборной Германии Хектор открывался на левом же фланге атаки, ему неудачно ассистировал Озил

6'

Немецкие футболисты в атаке: пытаются продавить оборону соперника через левый фланг

4'

На четвертой минуте матча сообщаем об ущербе ФРГ от игры Корея - Германия

2'

Будем следить за событиями обеих встреч. Преимущественно - с участием сборной Германии. Действующие чемпионы мира как-никак!

1'

Матч Корея - Германия начался. Игра Швеция - Мексика, впрочем, тоже!

Команды-то, а? Выходят на поле!

Перед третьим туром положение дел в группе F таково: 1.Мексика - 6 очков, 2.Германия - 3, 3.Швеция - 3. Корея - 0.

"Ну и причем тут Мексика и Швеция", - возможно спросите вы? "Все так!" - перефразирую свою коллегу Марию. Так вот, от матча Мексики и Швеции что-то да зависит от перспектив Германии на ЧМ-2018

Заодно и составы команд на игру Мексика - Швеция:

Стартовые составы команд!

Матч пройдет в среду в Казани и стартует в 17:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Германии!

Всем здравствуйте!

Теги: футбол, ЧМ-2018

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Южная Корея - Германия. ОнлайнЮжная Корея - Германия. Онлайн
Действующий чемпион мира еще не вышел в плей-офф ЧМ-2018, но шанс имеетПодробнее
 Марадона прилетел в Москву после госпитализацииМарадона прилетел в Москву после госпитализации
С чемпионом все в порядкеПодробнее
 Сборная Аргентины победила Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ-2018Сборная Аргентины победила Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Хорватия, ранее обеспечившая себе выход в 1/8 финала, победила Исландию; в 1/8 финала хорваты сыграют с Данией, аргентинцы - с ФранциейПодробнее
 Нигерия - Аргентина. ОнлайнНигерия - Аргентина. Онлайн
В матчах Нигерия - Аргентина и Исландия - Хорватия определится второй, после хорватов, представитель группы D в плей-оффПодробнее
 Дания сыграла вничью с Францией и вслед за ней вышла в плей-оффДания сыграла вничью с Францией и вслед за ней вышла в плей-офф
Это - первая нулевая ничья, зафиксированная на ЧМ-2018; команда Перу обыграла АвстралиюПодробнее
 Фарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018Фарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018
По словам родственника футболиста "Локомотива", спортсмен находился без сознания около получасаПодробнее
 Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018
Сборная Португалии вышла на команду УругваяПодробнее
 ФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с СербиейФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с Сербией
Празднуя голы в ворота сербов, этнические албанцы из сборной Швейцарии "скрещивали руки", что напоминало двуглавого орла с герба КосовоПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
ФранцияФранцияАргентинаАргентина
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В РоссииМоскалькова опасается, не постигнет ли Сенцова участь Надежды СавченкоВ РоссииВ Госдуме предложили удлинить "Северный поток-2", чтобы обойти несговорчивую ДаниюМоскваЛевым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возрастаВ РоссииПродуктовые магазины не будут продавать безрецептурные лекарстваВ миреАмериканский институт получил подтверждение модернизации КНДР ядерного центраВ России"Вконтакте" запустила платежную систему VK Pay

ФК "Милан" отстранен на два сезона от участия в еврокубках

Итальянский клуб нарушил финансовый Fair Play Подробнее

Пожар в торговом центре "Атриум" в Москве ликвидировали

Пожар в торговом центре "Атриум" в Москве ликвидировалиИз здания близ Курского вокзала вывели около тысячи человек, никто не пострадал Подробнее

Россиянке запретили выкладывать в инстаграм фото в бикини с геотегом отеля в Турции

Орешкин предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

В ТЦ "Атриум" в Москве начали эвакуацию из-за пожара

Нефть Brent резко подорожала до $77,77 из-за снижения запасов в США

Экс-канцлер Германии Шредер прибыл в Казань с невестой

Он посетит матч между сборными Германии и Южной Кореи, откуда родом его будущая жена Подробнее

Суд Лондона вынес решение в пользу "РусАла" по иску к "Интерросу" и Crispian

На саммите ЕС ожидается постановление по крушению рейса MH17

Россиянин Винник отверг обвинения Франции в киберпреступлениях

Стороны конфликта в Донбассе договорились о прекращении огня с 1 июля

В Кремле не исключили встречи Лаврова с Помпео до саммита РФ-США

Самые необычные футбольные площадки

Самые необычные футбольные площадки14 фото
ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+