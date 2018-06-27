Экс-канцлер Германии Шредер прибыл в Казань с невестой

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в сопровождении своей невесты, кореянки Ким Со Ён прибыл на стадион "Казань-Арена", где в среду проходит матч между сборными Южной Кореи и Германии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Татарстана.

Бывший канцлер Германии известен как активный футбольный болельщик. "В прогнозах об исходах сегодняшнего матча он очень деликатно, по-джентельменски сказал, что, несмотря на любовь к своей спутнице, все-таки надеется, что Германия выиграет, и счёт будет 2:0", - сказал представитель пресс-службы.

Игра началась в 17:00 по московскому времени. Она проходит при полных трибунах.

До начала матча гости прогулялись по Казанскому кремлю, посетили мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор, а затем отправились на встречу с президентом Татарстана.

Герхард Шредер прибыл в Казань на матч между сборными Германии и Южной Кореи https://t.co/EEirg3OTQE pic.twitter.com/YH54qaZdyX — МК-Поволжье (@MK_volga) 27 июня 2018 г.

Шредер сказал о Казани, что она изменилась с его последнего приезда, и отметил хорошую организацию чемпионата мира по футболу в России.

Для действующего чемпиона мира - сборной Германии матч решающий: на кону путевка в плей-офф. После двух туров в группе F у немцев три очка, у корейцев - ни одного.

Сборные прилетели в Казань во вторник. Непогода, накрывшая накануне столицу Татарстана, не позволила провести им предматчевые тренировки на стадионе "Казань-Арена". Они были перенесены на другой стадион города.

Игра между сборными Кореи и Германии завершает серию групповых матчей на "Казань-Арене". Ранее здесь были сыграны матчи между командами Франции и Австралии, Ирана и Испании, Колумбии и Польши.

В 1/8 финала мундиаля в столице Татарстана встретятся сборные Аргентины и Франции. Этот матч пройдет 30 июня. Также Казань примет 1/4 финала.

Шредер уже был женат четыре раза.