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Отели Москвы во время ЧМ по футболу оказались заняты на 90%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Московские отели во время чемпионата мира по футболу загружены в среднем на 90%, сообщили в столичной мэрии в пятницу со ссылкой на главу департамента спорта и туризма города Николая Гуляева.

При этом в центре Москвы гостиницы заполнены почти полностью. Некоторые болельщики уезжают, так как их команды не прошли в 1/8 финала ЧМ-2018, но загрузка гостиниц почти не снизилась.

По словам Гуляева, за первые две недели чемпионата еще 72 столичные гостиницы прошли классификацию и подтвердили качество своего обслуживания. Большая часть из них - хостелы и отели с категорией "без звезд" (46).

"К началу чемпионата мира по футболу 1453 отеля прошли обязательную процедуру классификации. За две недели проведения турнира еще 72 гостиницы подтвердили свою категорию. Таким образом, в городе работают на данный момент 1525 классифицированных отелей. Те, кто еще не успел пройти классификацию, могут сделать это в любой момент - и сейчас, и после чемпионата. Московский гостиничный сектор справляется с наплывом туристов", - отметил Гуляев.

Теги: Москва, ЧМ-2018

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ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
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ИспанияИспания31205
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И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
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