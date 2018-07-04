Английский болельщик оплатил штраф за надпись на памятнике Черенкову

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Подданный Великобритании, оставивший надпись на памятнике футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак" в Москве, оплатил штраф, назначенный ему в качестве административного наказания.

"Холл Руфус Эдвард в настоящее время оплатил назначенный ему штраф и принес в Тушинский суд квитанцию", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Тушинский суд Москвы ранее в среду назначил 20-летнему болельщику административный штраф, признав его виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ), ему был назначен штраф в размере трех тысяч рублей. При этом суд не стал запрещать болельщику посещать места проведения спортивных мероприятий.

Англичанин был задержан накануне перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Англии и Колумбии на стадионе "Спартак" в Москве. Молодой человек оставил на памятнике футболисту Черенкову надпись "England".

После составления протокола об административном правонарушении он был отпущен. Английский болельщик принес извинения за свои действия.