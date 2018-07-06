Дешам назвал победу Франции в четвертьфинале ЧМ-2018 заслуженной

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что его команда проявила большее мастерство в матче четвертьфинала ЧМ-2018, чем сборная Уругвая.

"Мы действительно заслужили победу. Очень красивая команда - сборная Уругвая, но мы лучше играли, чем они сегодня. У нас было больше мастерства. И у меня молодая команда", - сказал Дешам журналистам в пятницу после матча. Вместе с тем, тренер отметил, что французы "могли бы еще получше сыграть".

Кроме того, Дешам заявил, что у него нет предпочтений, с каким соперником играть в полуфинале турнира.

Тренер сборной Уругвая Оскар Табарес сказал журналистам, что его команда сделала все возможное для победы в матче, но соперники играли лучше. "Усилия мы предприняли просто нечеловеческие, и мои ребята отдали все, что у них было. Франция очень хорошо контролировала весь матч и после второго гола дистанция стала видна еще больше. Поэтому мы не могли контролировать их силу и преимущество, они играли лучше. Мы играли в нашу игру, и наши противники просто играли лучше", - сказал Табарес.

Сборная Франции в пятницу одержала победу над национальной командой Уругвая и вышла в полуфинал Чемпионата мира по футболу. Первая встреча четвертьфинала турнира прошла в пятницу в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды.

Команда Франции сыграет в полуфинале с победителем матча между Бразилией и Бельгией.

Встреча 1/4 финала Франция-Уругвай стала шестой и заключительной игрой ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.